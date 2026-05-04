Наглядову раду "Сенс Банку" відбирала компанія "Веселий Цукерман", тоді як НР "Укрпошти" погоджували майже 2 роки, - Смілянський
Наглядову раду "Укрпошти" Нацбанк погоджував майже два роки, чого не можна сказати про наглядову раду "Сенс Банку".
Про це повідомив у фейсбуці гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Після публікації плівок Міндіча на інтелектуальну передачу "Що? Де? Коли?", яку також називають комісією ТСК Верховної Ради надійшло питання:
Наглядову Раду Укрпошти, яку відібрала міжнародна рекрутингова компанія Boyden International, НБУ погоджував майже 2 роки.
Увага питання: скільки НБУ погоджував Наглядову Раду Сенс Банку, яку відібрала відома українська рекрутингова компанія "Веселий Цукерман"?" - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", в яких фігурант "Мідасу" Цукерман та "смотрящий" від ОП Веселий обговорювали призначення в Наглядову раду "Сенс Банку".
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сергій/зцілений: Три найвищих досягнення XXI ст.: - сантехнік усунув протікання; - курʼєр привіз піцу; - Верховний Головнокомандувач не втік. КиївМіськБудда: Дозволивши Міндічу втекти з країни, Зеленський фактично розписався в тому, що він покриває мародера, а отже - є спільником у тяжкому злочині проти держави. Класичний марафон створює дефіцит калорій в його учасників. Єдиний Марафон - створює дефіцит інтелекту в його глядачів.