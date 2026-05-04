Наглядову раду "Сенс Банку" відбирала компанія "Веселий Цукерман", тоді як НР "Укрпошти" погоджували майже 2 роки, - Смілянський

Наглядову раду "Укрпошти" Нацбанк погоджував майже два роки, чого не можна сказати про наглядову раду "Сенс Банку".

Про це повідомив у фейсбуці гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Після публікації плівок Міндіча на інтелектуальну передачу "Що? Де? Коли?", яку також називають комісією ТСК Верховної Ради надійшло питання:

Наглядову Раду Укрпошти, яку відібрала міжнародна рекрутингова компанія Boyden International, НБУ погоджував майже 2 роки.

Увага питання: скільки НБУ погоджував Наглядову Раду Сенс Банку, яку відібрала відома українська рекрутингова компанія "Веселий Цукерман"?" - зазначив він.

Читайте також: Богдан: Матеріали справ зливає Міндіч напряму журналістам, а санкції проти мене - помста і намагання відволікти суспільний інтерес

Що передувало?

Раніше ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", в яких фігурант "Мідасу" Цукерман та "смотрящий" від ОП Веселий обговорювали призначення в Наглядову раду "Сенс Банку".

Також дивіться: Нові плівки Міндіча: роль Єрмака, захоплення Сенс банку та Карпатнафтохім. ВIДЕО