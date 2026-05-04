Наблюдательный совет "Сенс Банка" отбирала компания "Веселый Цукерман", тогда как НС "Укрпочты" согласовывали почти 2 года, - Смилянский
Нацбанк согласовывал состав наблюдательного совета "Укрпочты" почти два года, чего нельзя сказать о наблюдательном совете "Сенс Банка".
Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"После публикации записей Миндича в интеллектуальной передаче "Что? Где? Когда?", которую также называют комиссией ВСК Верховной Рады, поступил вопрос:
Наблюдательный совет Укрпочты, который отобрала международная рекрутинговая компания Boyden International, НБУ согласовывал почти 2 года.
Внимание к вопросу: сколько времени НБУ согласовывал Наблюдательный совет Сенс Банка, который отобрала известная украинская рекрутинговая компания "Веселый Цукерман"?" - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", в которых фигурант "Мидаса" Цукерман и "смотрящий" от ОП Веселый обсуждали назначения в Наблюдательный совет "Сенс Банка".
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сергій/зцілений: Три найвищих досягнення XXI ст.: - сантехнік усунув протікання; - курʼєр привіз піцу; - Верховний Головнокомандувач не втік. КиївМіськБудда: Дозволивши Міндічу втекти з країни, Зеленський фактично розписався в тому, що він покриває мародера, а отже - є спільником у тяжкому злочині проти держави. Класичний марафон створює дефіцит калорій в його учасників. Єдиний Марафон - створює дефіцит інтелекту в його глядачів.