Наблюдательный совет "Сенс Банка" отбирала компания "Веселый Цукерман", тогда как НС "Укрпочты" согласовывали почти 2 года, - Смилянский

Нацбанк согласовывал состав наблюдательного совета "Укрпочты" почти два года, чего нельзя сказать о наблюдательном совете "Сенс Банка".

Об этом сообщил в Facebook гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский, передает Цензор.НЕТ.

"После публикации записей Миндича в интеллектуальной передаче "Что? Где? Когда?", которую также называют комиссией ВСК Верховной Рады, поступил вопрос:

Наблюдательный совет Укрпочты, который отобрала международная рекрутинговая компания Boyden International, НБУ согласовывал почти 2 года.

Внимание к вопросу: сколько времени НБУ согласовывал Наблюдательный совет Сенс Банка, который отобрала известная украинская рекрутинговая компания "Веселый Цукерман"?" - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", в которых фигурант "Мидаса" Цукерман и "смотрящий" от ОП Веселый обсуждали назначения в Наблюдательный совет "Сенс Банка".

