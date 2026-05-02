10 598 59

Богдан: Материалы дел сливает Миндич напрямую журналистам, а санкции против меня — месть и попытка отвлечь общественный интерес

Богдан обвиняет Миндича в сливах документов журналистам

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что получал предупреждения о том, что указ о санкциях против него уже лежит на столе.

Об этом Богдан написал в соцсети Facebook до того, как стало известно о введении против него персональных санкций, сообщает Цензор.НЕТ.

"За последние три дня меня уже 100 500 человек предупредили, что какой-то Вова хочет утвердить в отношении меня персональные санкции. Некоторые утверждают, что сам указ подписан, однако ждут какого-то Человека или Чувака или Чебурека (на записях неразборчиво), который еще не подписал представление задним числом. Есть несколько вариантов мотивации подписать такой указ: привычная стратегия отвлечь общественный интерес; очень обиделся (на языке оригинала) на мой позавчерашний пост; я виновен в передаче документов по цепочке Миндич-Коломойский-Богдан-Смирнов-журналисты", — написал Богдан.

По мнению экс-главы ОП, "слив" документов журналистам осуществляет сам Тимур Миндич через Михаила Ткача.

"В качестве комментария к последнему, а также в ответ на расследования Железняка об утечках этих документов предлагаю свою версию: еще в 2019 году Михаил Ткач проводил расследование по заказу и использовал информацию, полученную от Коломойского. Такие контакты происходили через Тимура Миндича. Месяц назад Михаил Ткач "нашел" Тимура Миндича в Израиле на пляже. Учитывая неправдоподобность мысли, что вышеупомянутая встреча была случайной, оцениваю ее как попытку передать сигнал соучастникам преступления о необходимости принять меры по закрытию такого дела или выводу Миндича из-под удара. В этом же сюжете было продемонстрировано, что Тимур Миндич и Андрей Ермак общаются исключительно через адвокатов по очень длинной цепочке. Это очень странно для двух друзей, которые называют друг друга Тимур и Андрей и минимум десять лет звонят друг другу по 100 раз в день. Как следует из сюжета УП, опубликованного 30.04.25, Михаил Ткач напрямую общается с Тимуром Миндичем, поскольку он позвонил ему во время записи интервью. И это, очевидно, публичная угроза соучастникам преступления не только слить документы из материалов дела, но и дать обвинительные показания. В ином случае этот момент, когда звонит Миндич и прерывает запись, никогда бы не попал в финальную версию отредактированной и опубликованной видеозаписи. Соответственно, вывод очевиден — материалы сливает Тимур Миндич напрямую журналистам через Михаила Ткача", — считает Богдан.

Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций против пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Среди лиц, в отношении которых введены санкции, и Андрей Богдан.

Топ комментарии
+25
Эта криворожская Санта-Барбара в принципе вызывает омерзение,а на фоне того, что страна воюет, так страшно воюет, это вообще какой-то беспредел.
02.05.2026 19:58 Ответить
+25
Я не захищаю Богдана,але яка загроза від нього?В антиукрайських закликах не помічений,як і в коррупції.Це потужно робить нікуя від ЗЕ.
02.05.2026 20:02 Ответить
+21
З оточення ЗЕ це свята людина .
02.05.2026 19:50 Ответить
О Боже! Ще це вилізло....
02.05.2026 19:43 Ответить
02.05.2026 19:50 Ответить
так чим сільніше буде тиск на Зе,
тим більше буде вилазити 🤑🤢🤮

готуйтесь до хоч-поржачного серіалу "🍆Хто такий Вова🍆",
бо Зе вже не контролює що саме вилізе наступної серії
02.05.2026 19:59 Ответить
Дочекатися б другого сезону: "Де Вова?"
02.05.2026 21:32 Ответить
Бодя, вжарь ЗЄлю всім що знаєш по... самі красні трусєля !

а знаєш ти чимало....

.
02.05.2026 22:50 Ответить
ой дурак ти, Вова !

вот кого-кого, а Бодю чіпати не слід було - крутелик, хитрий та й знає чимало

.
02.05.2026 22:56 Ответить
«якийсь Вова хоче затвердити на мене персональні санкції». Ой, що буде…
02.05.2026 19:51 Ответить
Месть бывшей - страшная штука
02.05.2026 20:23 Ответить
Може бути, дійсно, щось цікаве. Але не від Богдана, а з моменту, на який він звернув увагу - дзвінок міндіча.

Ставки високі, крайнім бути вже ніхто не хоче.
02.05.2026 21:25 Ответить
Будуть "палітічєскіє прєслєдаванія"!
"- Сара, я вступіл...
- Фірма, ти шо, апять вступіл в гавно?
- Нєт, Сара, я вступіл в партію "Слуга народа"!
- Ой, Фірма, люччє би ти вступіл в гавно..."
02.05.2026 22:35 Ответить
якийсь Вова... якийсь.... що за Вова, знову ніхто не знає...
02.05.2026 19:54 Ответить
Тю! Чи ви десь на другій планеті! Вже три дні усі знають що Вова - то Порошенко! Втім, це було ясно з самого початку...
02.05.2026 21:54 Ответить
Та, ти, шо! А ми подумали, що вова так з корупцією, в своєму оточенні, бореться...
02.05.2026 19:55 Ответить
02.05.2026 19:58 Ответить
💯... Іноді думаю, невже цей жах, ця ганьба правда?.. Несила її усвідомити...
02.05.2026 20:58 Ответить
ніхто не заважав 73% українців ,включити мізки , і подумати ,хоча б о своїх дітях , як вони будуть жити при зеленських бандитах ,а вони знали шо так буде , але думали шо їх це не зачепить...
03.05.2026 00:07 Ответить
+💯 👍🏿!

за дремучу дурість малоросів у 2019 р.
Україна заплатила сотнями тисяч життів своїх найкращих синів та дочок!

так, сотнями тисяч життів !!!

.
03.05.2026 00:24 Ответить
2 травня президент підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п'яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Це вже перемога. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність, а не санкції.
02.05.2026 19:58 Ответить
02.05.2026 20:02 Ответить
Я, не про Богдана. В загальному.
02.05.2026 20:07 Ответить
Для кримінальної відповідальності потрібні докази і вирок. А санкції, Зеленсонечко потужнічає, як царський настрій підкаже.
02.05.2026 21:28 Ответить
Порушити КС можна. За підозрою.
03.05.2026 01:19 Ответить
Ти, почвара, давно маєш сидіти разом зі своїм подєльніком Сольським. Державу ви не слабо пограбували.
02.05.2026 20:00 Ответить
Богдану вірить, це як Зеленскому гроші позичити.
02.05.2026 20:01 Ответить
але ж на держзраду Бодя ще не заработал

.
02.05.2026 22:57 Ответить
Зелені павуки почали жерти один одного.
02.05.2026 20:01 Ответить
Банку кришкою закрили. І понеслося.
02.05.2026 20:09 Ответить
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
02.05.2026 20:13 Ответить
💯!
02.05.2026 20:59 Ответить
Так це вже було!
Якщо говорити про найвище коло (члени ЦК та Політбюро), рахунок йде на сотні. Якщо брати керівну ланку середньої ланки (директори заводів, партійні секретарі областей, офіцери) - це десятки тисяч людей, які ще вчора вважалися опорою режиму.
02.05.2026 20:13 Ответить
Цей ЗЄльоний хоботов надто мєлкий для кровопролітія соратніков

він навіть чижика Бодю не з'їсть - подавиться

.
03.05.2026 00:29 Ответить
один з небагатьох не євреїв у колись близькому оточенні Зе - не Міндіч. Його можна і під ніж.
02.05.2026 20:03 Ответить
Це не про ніж.Як нікому не нашкодити і потужно виглядати.
02.05.2026 20:06 Ответить
хрєн Бодю візьмуть, надто кручений він

.

.
02.05.2026 22:58 Ответить
Від любові до ненависті один крок. )))

https://on.od.ua/2021/12/16/bogdan-o-zelenskom-kuskom-govna-tozhe-mozhno-vojti-v-istoriyu-191199/ Богдан о Зеленском: Куском говна тоже можно войти в историю.
02.05.2026 20:03 Ответить
Ну було Бігус дійсно отримував від Коломойського МАТЕРІАЛИ СПРАВ 2015 року про ' страшні злочини Свинарчуків на " неправомірно 5 міліонів гривень отриманого доходу від завищення ціни" і разом із Ткачом розкручували це за безкоштовно звісно У ЗМІ у 2019- му.
Але зараз яка ріжниця, хто матеріали передає? Важливо що вони є і Зеленьський на них фігурант.
02.05.2026 20:05 Ответить
Цікаво, що на плівках обговорюють яких бандюків поставити в наглядову раду банку і читаємо призначення - всі прізвища сходяться. Зеля зробив

02.05.2026 20:16 Ответить
02.05.2026 22:25 Ответить
Миндич явно не хочет быть паровозом . Скоро видать еврейское козачество , будет сдавать друг друга , на пергонки.
02.05.2026 20:16 Ответить
Браво Богдан!
Звучить досить логічно.
02.05.2026 20:21 Ответить
Андрій Богдан - юрист, працював заступником міністра юстиції України (2007-2010 роки), заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки). Також був позаштатним радником Ігоря Коломойського, коли той очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, а згодом його адвокатом.

Під час президентської кампанії Зеленського Богдан був його юридичним радником. Після перемоги Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації президента, хоча на нього мала поширюватись дія закону про люстрацію.
В AП Богдан працював до 11 лютого 2020 року. Після звільнення він неодноразово критикував Зеленського та його політику.
02.05.2026 20:32 Ответить
Внутрішьновидова боротьба в "зеленому борделі" триває, переможець поки невідомий, але хоче залишитися один)
02.05.2026 20:21 Ответить
Потужник потужнічає.
За 7 років так напотужнічав,що країну будуть рятувати років 15-20.
02.05.2026 20:31 Ответить
А Ви оптиміст
03.05.2026 00:07 Ответить
Сучі виродки як пауки в банці.Толі ще буде?Ойо-йой! ЗЕлене кодло зливає один одного.Далі буде.
02.05.2026 20:33 Ответить
похоже на любовные разборки, и зная ихнюю богему, то вполне вероятно
02.05.2026 20:37 Ответить
Там ще корешок агрохімія агент кацапів тварина як і це шобло
02.05.2026 20:40 Ответить
Починається вистава. Але я в сортах лайна не розбераюсь.
Тому не ставлю хрестики, а посипаю всю цю шоблу квартальну з мішка крейдою.
02.05.2026 21:03 Ответить
дустом треба, дустом!
А ще краще - новічком, або якимось аналогом...
02.05.2026 22:40 Ответить
Кривий Ріг пора переіменовувати в Криву зільону сраку !
02.05.2026 21:06 Ответить
Та позливайте все і вся всі один на одного - буде всім за щастя бути публічними особами в ЗМІ.
02.05.2026 22:39 Ответить
В серіалі "Слуга Народу" такого в сценарії не було? Запитання до тих хто дивився (бо я особисто ні)
02.05.2026 23:46 Ответить
трюки гешефтников

почему этот хлоп не служит? почему не в окопе?
02.05.2026 23:57 Ответить
Oскільки крав найменше то потрібно вішати не поруч з ішаком. Цієї честі вже удостоївся Леха золоте яйце
03.05.2026 00:39 Ответить
Чьотнінько розклав, тільки пісюніст навряд чи допетрає.
03.05.2026 00:47 Ответить
 
 