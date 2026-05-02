Богдан: Материалы дел сливает Миндич напрямую журналистам, а санкции против меня — месть и попытка отвлечь общественный интерес
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что получал предупреждения о том, что указ о санкциях против него уже лежит на столе.
Об этом Богдан написал в соцсети Facebook до того, как стало известно о введении против него персональных санкций, сообщает Цензор.НЕТ.
"За последние три дня меня уже 100 500 человек предупредили, что какой-то Вова хочет утвердить в отношении меня персональные санкции. Некоторые утверждают, что сам указ подписан, однако ждут какого-то Человека или Чувака или Чебурека (на записях неразборчиво), который еще не подписал представление задним числом. Есть несколько вариантов мотивации подписать такой указ: привычная стратегия отвлечь общественный интерес; очень обиделся (на языке оригинала) на мой позавчерашний пост; я виновен в передаче документов по цепочке Миндич-Коломойский-Богдан-Смирнов-журналисты", — написал Богдан.
По мнению экс-главы ОП, "слив" документов журналистам осуществляет сам Тимур Миндич через Михаила Ткача.
"В качестве комментария к последнему, а также в ответ на расследования Железняка об утечках этих документов предлагаю свою версию: еще в 2019 году Михаил Ткач проводил расследование по заказу и использовал информацию, полученную от Коломойского. Такие контакты происходили через Тимура Миндича. Месяц назад Михаил Ткач "нашел" Тимура Миндича в Израиле на пляже. Учитывая неправдоподобность мысли, что вышеупомянутая встреча была случайной, оцениваю ее как попытку передать сигнал соучастникам преступления о необходимости принять меры по закрытию такого дела или выводу Миндича из-под удара. В этом же сюжете было продемонстрировано, что Тимур Миндич и Андрей Ермак общаются исключительно через адвокатов по очень длинной цепочке. Это очень странно для двух друзей, которые называют друг друга Тимур и Андрей и минимум десять лет звонят друг другу по 100 раз в день. Как следует из сюжета УП, опубликованного 30.04.25, Михаил Ткач напрямую общается с Тимуром Миндичем, поскольку он позвонил ему во время записи интервью. И это, очевидно, публичная угроза соучастникам преступления не только слить документы из материалов дела, но и дать обвинительные показания. В ином случае этот момент, когда звонит Миндич и прерывает запись, никогда бы не попал в финальную версию отредактированной и опубликованной видеозаписи. Соответственно, вывод очевиден — материалы сливает Тимур Миндич напрямую журналистам через Михаила Ткача", — считает Богдан.
Санкции против Богдана
Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций против пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Среди лиц, в отношении которых введены санкции, и Андрей Богдан.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
вот кого-кого, а Бодю чіпати не слід було - крутелик, хитрий та й знає чимало
Ставки високі, крайнім бути вже ніхто не хоче.
Це вже перемога. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність, а не санкції.
Якщо говорити про найвище коло (члени ЦК та Політбюро), рахунок йде на сотні. Якщо брати керівну ланку середньої ланки (директори заводів, партійні секретарі областей, офіцери) - це десятки тисяч людей, які ще вчора вважалися опорою режиму.
він навіть чижика Бодю не з'їсть - подавиться
https://on.od.ua/2021/12/16/bogdan-o-zelenskom-kuskom-govna-tozhe-mozhno-vojti-v-istoriyu-191199/ Богдан о Зеленском: Куском говна тоже можно войти в историю.
Але зараз яка ріжниця, хто матеріали передає? Важливо що вони є і Зеленьський на них фігурант.
Звучить досить логічно.
Під час президентської кампанії Зеленського Богдан був його юридичним радником. Після перемоги Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації президента, хоча на нього мала поширюватись дія закону про люстрацію.
В AП Богдан працював до 11 лютого 2020 року. Після звільнення він неодноразово критикував Зеленського та його політику.
