Богдан: Материалы дел сливает Миндич напрямую журналистам, а санкции против меня — месть и попытка отвлечь общественный интерес

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что получал предупреждения о том, что указ о санкциях против него уже лежит на столе.

Об этом Богдан написал в соцсети Facebook до того, как стало известно о введении против него персональных санкций, сообщает Цензор.НЕТ.

"За последние три дня меня уже 100 500 человек предупредили, что какой-то Вова хочет утвердить в отношении меня персональные санкции. Некоторые утверждают, что сам указ подписан, однако ждут какого-то Человека или Чувака или Чебурека (на записях неразборчиво), который еще не подписал представление задним числом. Есть несколько вариантов мотивации подписать такой указ: привычная стратегия отвлечь общественный интерес; очень обиделся (на языке оригинала) на мой позавчерашний пост; я виновен в передаче документов по цепочке Миндич-Коломойский-Богдан-Смирнов-журналисты", — написал Богдан.

По мнению экс-главы ОП, "слив" документов журналистам осуществляет сам Тимур Миндич через Михаила Ткача.

"В качестве комментария к последнему, а также в ответ на расследования Железняка об утечках этих документов предлагаю свою версию: еще в 2019 году Михаил Ткач проводил расследование по заказу и использовал информацию, полученную от Коломойского. Такие контакты происходили через Тимура Миндича. Месяц назад Михаил Ткач "нашел" Тимура Миндича в Израиле на пляже. Учитывая неправдоподобность мысли, что вышеупомянутая встреча была случайной, оцениваю ее как попытку передать сигнал соучастникам преступления о необходимости принять меры по закрытию такого дела или выводу Миндича из-под удара. В этом же сюжете было продемонстрировано, что Тимур Миндич и Андрей Ермак общаются исключительно через адвокатов по очень длинной цепочке. Это очень странно для двух друзей, которые называют друг друга Тимур и Андрей и минимум десять лет звонят друг другу по 100 раз в день. Как следует из сюжета УП, опубликованного 30.04.25, Михаил Ткач напрямую общается с Тимуром Миндичем, поскольку он позвонил ему во время записи интервью. И это, очевидно, публичная угроза соучастникам преступления не только слить документы из материалов дела, но и дать обвинительные показания. В ином случае этот момент, когда звонит Миндич и прерывает запись, никогда бы не попал в финальную версию отредактированной и опубликованной видеозаписи. Соответственно, вывод очевиден — материалы сливает Тимур Миндич напрямую журналистам через Михаила Ткача", — считает Богдан.

Санкции против Богдана

Напомним, что 2 мая президент Владимир Зеленский подписал указ №358/2026, которым ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных санкций против пяти лиц, действия которых угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Среди лиц, в отношении которых введены санкции, и Андрей Богдан.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

