Богдан: Матеріали справ зливає Міндіч напряму журналістам, а санкції проти мене - помста і намагання відволікти суспільний інтерес

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що отримував попередження, що указ про санкції проти нього вже лежить на столі.

Про це Богдан написав у соцмережі фейсбук до того, як стало відомо про запровадження проти нього персональних санкцій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Протягом останніх трьох днів мене вже 100500 людей попередили, що якийсь Вова хоче затвердити на мене персональні санкції. Деякі стверджують, що сам указ підписаний, проте чекають якогось Человек чи Чувак чи Чебурек (на записах нерозбірливо), який ще не підписав подання заднім числом. Є декілька варіантів мотивації підписати такий указ: звична стратегія відволікти суспільний інтерес; дуже обідився (мовою оригіналу) на мій позавчорашній пост; я винний у передачі документів у ланцюжку Міндіч-Коломойський-Богдан-Смірнов-журналісти", - написав Богдан.

На думку ексголови ОП, "злив" документів журналістам здійснює сам Тімур Міндіч через Михайла Ткача.

"У якості коментаря на останнє, а також, у відповідь на розслідування Железняка про витоки цих документів пропоную свою версію: ще у 2019 році Михайло Ткач робив розслідування на замовлення і використовуючи інформацію отриману від Коломойського. Такі контакти відбувались через Тимура Міндіча. Місяць тому Михайло Ткач "знайшов" Тімура Міндіча в Ізраїлі на пляжі. Враховуючи фантастичність думки, що вищезазначена зустріч була випадковою, оцінюю її намагання передати сигнал співучасникам злочину в необхідності вживати дій щодо закриття такої справи чи виведення з-під удару Міндіча. У цьому ж сюжеті було продемонстрованого, що Тімур Міндіч та Андрій Єрмак спілкуються виключно через адвокатів по дуже довгому ланцюгу. Це дуже дивно для двох друзів, які називають один одного Тімур та Андрій і мінімум десять років дзвонять один одному по 100 разів на день. Як випливає з сюжета УП опублікованого 30.04.25, Михайло Ткач напряму спілкується з Тімуром Міндічем, оскільки він подзвонив йому під час запису інтервʼю. І це очевидно, публічна погроза співучасникам злочину не тільки злити документи з матеріалів справи, а і дати викривальні покази. В іншому випакту цей момент коли звонить Міндіч і перебиває запис ніколи би не попав у фінальну версію відредагованого і опублікованого відеозапису. Відповідно, висновок очевидний - матеріали зливає Тімур Міндіч напряму журналістам через Михайла Ткача", - вважає Богдан.

Санкції проти Богдана

Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2026, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Серед осіб щодо яких запроваджені санкції і Андрій Богдан.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Дивіться також: Богдан нагадав, що у 2021 році говорив про корупцію у владі Зеленського: "Такого не було ні за Порошенка, ні за Януковича"