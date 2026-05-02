Богдан: Матеріали справ зливає Міндіч напряму журналістам, а санкції проти мене - помста і намагання відволікти суспільний інтерес

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що отримував попередження, що указ про санкції проти нього вже лежить на столі.

Про це Богдан написав у соцмережі фейсбук до того, як стало відомо про запровадження проти нього персональних санкцій, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх трьох днів мене вже 100500 людей попередили, що якийсь Вова хоче затвердити на мене персональні санкції. Деякі стверджують, що сам указ підписаний, проте чекають якогось Человек чи Чувак чи Чебурек (на записах нерозбірливо), який ще не підписав подання заднім числом. Є декілька варіантів мотивації підписати такий указ: звична стратегія відволікти суспільний інтерес; дуже обідився (мовою оригіналу) на мій позавчорашній пост; я винний у передачі документів у ланцюжку Міндіч-Коломойський-Богдан-Смірнов-журналісти", - написав Богдан.

На думку ексголови ОП, "злив" документів журналістам здійснює сам Тімур Міндіч через Михайла Ткача.

"У якості коментаря на останнє, а також, у відповідь на розслідування Железняка про витоки цих документів пропоную свою версію: ще у 2019 році Михайло Ткач робив розслідування на замовлення і використовуючи інформацію отриману від Коломойського. Такі контакти відбувались через Тимура Міндіча. Місяць тому Михайло Ткач "знайшов" Тімура Міндіча в Ізраїлі на пляжі. Враховуючи фантастичність думки, що вищезазначена зустріч була випадковою, оцінюю її намагання передати сигнал співучасникам злочину в необхідності вживати дій щодо закриття такої справи чи виведення з-під удару Міндіча. У цьому ж сюжеті було продемонстрованого, що Тімур Міндіч та Андрій Єрмак спілкуються виключно через адвокатів по дуже довгому ланцюгу. Це дуже дивно для двох друзів, які називають один одного Тімур та Андрій і мінімум десять років дзвонять один одному по 100 разів на день. Як випливає з сюжета УП опублікованого 30.04.25, Михайло Ткач напряму спілкується з Тімуром Міндічем, оскільки він подзвонив йому під час запису інтервʼю. І це очевидно, публічна погроза співучасникам злочину не тільки злити документи з матеріалів справи, а і дати викривальні покази. В іншому випакту цей момент коли звонить Міндіч і перебиває запис ніколи би не попав у фінальну версію відредагованого і опублікованого відеозапису. Відповідно, висновок очевидний - матеріали зливає Тімур Міндіч напряму журналістам через Михайла Ткача", - вважає Богдан.

Санкції проти Богдана

Нагадаємо, що 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ №358/2026, яким увів у дію рішення РНБО України щодо застосування персональних санкцій проти п’яти осіб, дії яких загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.

Серед осіб щодо яких запроваджені санкції і Андрій Богдан.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Топ коментарі
+32
Эта криворожская Санта-Барбара в принципе вызывает омерзение,а на фоне того, что страна воюет, так страшно воюет, это вообще какой-то беспредел.
02.05.2026 19:58 Відповісти
+29
Я не захищаю Богдана,але яка загроза від нього?В антиукрайських закликах не помічений,як і в коррупції.Це потужно робить нікуя від ЗЕ.
02.05.2026 20:02 Відповісти
+27
З оточення ЗЕ це свята людина .
02.05.2026 19:50 Відповісти
О Боже! Ще це вилізло....
02.05.2026 19:43 Відповісти
З оточення ЗЕ це свята людина .
02.05.2026 19:50 Відповісти
так чим сільніше буде тиск на Зе,
тим більше буде вилазити 🤑🤢🤮

готуйтесь до хоч-поржачного серіалу "🍆Хто такий Вова🍆",
бо Зе вже не контролює що саме вилізе наступної серії
02.05.2026 19:59 Відповісти
Дочекатися б другого сезону: "Де Вова?"
02.05.2026 21:32 Відповісти
Бодя, вжарь ЗЄлю всім що знаєш по... самі красні трусєля !

а знаєш ти чимало....

.
02.05.2026 22:50 Відповісти
ой дурак ти, Вова !

вот кого-кого, а Бодю чіпати не слід було - крутелик, хитрий та й знає чимало

.
02.05.2026 22:56 Відповісти
«якийсь Вова хоче затвердити на мене персональні санкції». Ой, що буде…
02.05.2026 19:51 Відповісти
Месть бывшей - страшная штука
02.05.2026 20:23 Відповісти
Може бути, дійсно, щось цікаве. Але не від Богдана, а з моменту, на який він звернув увагу - дзвінок міндіча.

Ставки високі, крайнім бути вже ніхто не хоче.
02.05.2026 21:25 Відповісти
Будуть "палітічєскіє прєслєдаванія"!
"- Сара, я вступіл...
- Фірма, ти шо, апять вступіл в гавно?
- Нєт, Сара, я вступіл в партію "Слуга народа"!
- Ой, Фірма, люччє би ти вступіл в гавно..."
02.05.2026 22:35 Відповісти
якийсь Вова... якийсь.... що за Вова, знову ніхто не знає...
02.05.2026 19:54 Відповісти
Тю! Чи ви десь на другій планеті! Вже три дні усі знають що Вова - то Порошенко! Втім, це було ясно з самого початку...
02.05.2026 21:54 Відповісти
Та я відразу взнав, що Вова то Петя, а Андрій то Яценюк.
03.05.2026 04:57 Відповісти
Та, ти, шо! А ми подумали, що вова так з корупцією, в своєму оточенні, бореться...
02.05.2026 19:55 Відповісти
💯... Іноді думаю, невже цей жах, ця ганьба правда?.. Несила її усвідомити...
02.05.2026 20:58 Відповісти
ніхто не заважав 73% українців ,включити мізки , і подумати ,хоча б о своїх дітях , як вони будуть жити при зеленських бандитах ,а вони знали шо так буде , але думали шо їх це не зачепить...
03.05.2026 00:07 Відповісти
+💯 👍🏿!

за дремучу дурість малоросів у 2019 р.
Україна заплатила сотнями тисяч життів своїх найкращих синів та дочок!

так, сотнями тисяч життів !!!

.
03.05.2026 00:24 Відповісти
Це вже перемога. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність, а не санкції.
02.05.2026 19:58 Відповісти
Я, не про Богдана. В загальному.
02.05.2026 20:07 Відповісти
Для кримінальної відповідальності потрібні докази і вирок. А санкції, Зеленсонечко потужнічає, як царський настрій підкаже.
02.05.2026 21:28 Відповісти
Порушити КС можна. За підозрою.
03.05.2026 01:19 Відповісти
Так і рішення РНБО це вже підстава. Чи ставите під сумнів рішення РНБО?
03.05.2026 01:41 Відповісти
А хто там в РНБО виносить рішення? Ті, по яких давно плаче тюрма? Чи таємничий Вава( Петя) думає, що замість свого підпису, підписується РНБО - то його відповідальність пронесе , мов це не я- то вони? Скоро всі будуть сміятися з тих санкцій РНБО, бо ніхто в Україні не вважається винним( злочинцем) наче, як виключно рішенням суду.
03.05.2026 05:03 Відповісти
Ти, почвара, давно маєш сидіти разом зі своїм подєльніком Сольським. Державу ви не слабо пограбували.
02.05.2026 20:00 Відповісти
Богдану вірить, це як Зеленскому гроші позичити.
02.05.2026 20:01 Відповісти
але ж на держзраду Бодя ще не заработал

.
02.05.2026 22:57 Відповісти
Зелені павуки почали жерти один одного.
02.05.2026 20:01 Відповісти
Банку кришкою закрили. І понеслося.
02.05.2026 20:09 Відповісти
Ґої, сидіть тихенько, під лавкою, як мишки і не муркайте. Не скавуліть, бо ви за це голосували. І ні в чому не звинувачуйте циркову абізянку з гранатою. Звинувачуйте тих, хто їй ту гранату дав...
02.05.2026 20:13 Відповісти
💯!
02.05.2026 20:59 Відповісти
Так це вже було!
Якщо говорити про найвище коло (члени ЦК та Політбюро), рахунок йде на сотні. Якщо брати керівну ланку середньої ланки (директори заводів, партійні секретарі областей, офіцери) - це десятки тисяч людей, які ще вчора вважалися опорою режиму.
02.05.2026 20:13 Відповісти
Цей ЗЄльоний хоботов надто мєлкий для кровопролітія соратніков

він навіть чижика Бодю не з'їсть - подавиться

.
03.05.2026 00:29 Відповісти
один з небагатьох не євреїв у колись близькому оточенні Зе - не Міндіч. Його можна і під ніж.
02.05.2026 20:03 Відповісти
Це не про ніж.Як нікому не нашкодити і потужно виглядати.
02.05.2026 20:06 Відповісти
хрєн Бодю візьмуть, надто кручений він

.

.
02.05.2026 22:58 Відповісти
Від любові до ненависті один крок. )))

https://on.od.ua/2021/12/16/bogdan-o-zelenskom-kuskom-govna-tozhe-mozhno-vojti-v-istoriyu-191199/ Богдан о Зеленском: Куском говна тоже можно войти в историю.
02.05.2026 20:03 Відповісти
Ну було Бігус дійсно отримував від Коломойського МАТЕРІАЛИ СПРАВ 2015 року про ' страшні злочини Свинарчуків на " неправомірно 5 міліонів гривень отриманого доходу від завищення ціни" і разом із Ткачом розкручували це за безкоштовно звісно У ЗМІ у 2019- му.
Але зараз яка ріжниця, хто матеріали передає? Важливо що вони є і Зеленьський на них фігурант.
02.05.2026 20:05 Відповісти
Цікаво, що на плівках обговорюють яких бандюків поставити в наглядову раду банку і читаємо призначення - всі прізвища сходяться. Зеля зробив

02.05.2026 20:16 Відповісти
02.05.2026 22:25 Відповісти
Миндич явно не хочет быть паровозом . Скоро видать еврейское козачество , будет сдавать друг друга , на пергонки.
02.05.2026 20:16 Відповісти
Браво Богдан!
Звучить досить логічно.
02.05.2026 20:21 Відповісти
Андрій Богдан - юрист, працював заступником міністра юстиції України (2007-2010 роки), заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки), урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки). Також був позаштатним радником Ігоря Коломойського, коли той очолював Дніпропетровську обласну державну адміністрацію, а згодом його адвокатом.

Під час президентської кампанії Зеленського Богдан був його юридичним радником. Після перемоги Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації президента, хоча на нього мала поширюватись дія закону про люстрацію.
В AП Богдан працював до 11 лютого 2020 року. Після звільнення він неодноразово критикував Зеленського та його політику.
02.05.2026 20:32 Відповісти
Внутрішьновидова боротьба в "зеленому борделі" триває, переможець поки невідомий, але хоче залишитися один)
02.05.2026 20:21 Відповісти
Потужник потужнічає.
За 7 років так напотужнічав,що країну будуть рятувати років 15-20.
02.05.2026 20:31 Відповісти
А Ви оптиміст
03.05.2026 00:07 Відповісти
Зараз так реалістів називають?
03.05.2026 08:40 Відповісти
Сучі виродки як пауки в банці.Толі ще буде?Ойо-йой! ЗЕлене кодло зливає один одного.Далі буде.
02.05.2026 20:33 Відповісти
похоже на любовные разборки, и зная ихнюю богему, то вполне вероятно
02.05.2026 20:37 Відповісти
Там ще корешок агрохімія агент кацапів тварина як і це шобло
02.05.2026 20:40 Відповісти
Починається вистава. Але я в сортах лайна не розбераюсь.
Тому не ставлю хрестики, а посипаю всю цю шоблу квартальну з мішка крейдою.
02.05.2026 21:03 Відповісти
дустом треба, дустом!
А ще краще - новічком, або якимось аналогом...
02.05.2026 22:40 Відповісти
Кривий Ріг пора переіменовувати в Криву зільону сраку !
02.05.2026 21:06 Відповісти
Та позливайте все і вся всі один на одного - буде всім за щастя бути публічними особами в ЗМІ.
02.05.2026 22:39 Відповісти
В серіалі "Слуга Народу" такого в сценарії не було? Запитання до тих хто дивився (бо я особисто ні)
02.05.2026 23:46 Відповісти
якби було - то і голобородька не обрали б...
03.05.2026 01:36 Відповісти
трюки гешефтников

почему этот хлоп не служит? почему не в окопе?
02.05.2026 23:57 Відповісти
Oскільки крав найменше то потрібно вішати не поруч з ішаком. Цієї честі вже удостоївся Леха золоте яйце
03.05.2026 00:39 Відповісти
Чьотнінько розклав, тільки пісюніст навряд чи допетрає.
03.05.2026 00:47 Відповісти
Цікаво.. санкції на богдана від рнбо, де голова умеров, яктй по вуха замазався уже...і по ідеї його трреба саджати, але по ходу дають час на втечу... невже богдан шось більше знає, ніж вже то, що спливло ?
03.05.2026 04:12 Відповісти
Богдан ж теж може багато про зеленського розказати, тож скоморох діє на випередження. За одне й увагу відвертає від Чебурека, Пишного і якогось там Вови
03.05.2026 07:07 Відповісти
Ой вэй,санкции на помощника портнова,на адвоката бени коломойского,на того кто пропихивал шашлычника в презы,на того,кто сделал премьер министром Украины свою тупорылую шетерку-хлопчика,хиба так можно,это произвол.
03.05.2026 08:01 Відповісти
 
 