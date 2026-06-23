Смилянский после решения НБУ обвинил Пышного в попытке сорвать создание почтового банка

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский прокомментировал решение Национального банка Украины о признании его несоответствующим требованиям профессиональной пригодности руководителя организации, предоставляющей финансовые платежные услуги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Смилянский написал в своём Facebook.

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Смилянский связал решение НБУ с созданием почтового банка

По словам руководителя "Укрпочты", каждый раз, когда компания приближается к созданию почтового банка, Национальный банк находит способ этому помешать.

Он напомнил, что летом 2025 года после принятия Верховной Радой закона о банках финансовой инклюзии появилось письмо главы НБУ Андрея Пышного о якобы дефолте компании.

"Теперь, когда до вступления закона в силу осталось несколько дней, а "Укрпочта" имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти по более радикальному пути - уволить Смилянского", - написал он.

Смилянский предположил, что таким образом создание почтового банка могут поставить "на паузу" во время смены руководства компании.

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Готовит юридическую защиту и консультации с международными партнерами

Руководитель "Укрпочты" сообщил, что юридическая команда компании анализирует документы НБУ и рассматривает дальнейшие шаги.

По его словам, к работе планируется привлечь внешних юристов.

Также Смилянский подчеркнул, что смена руководства компании предусмотрена в международных соглашениях, в частности в кредитных договорах с Европейским банком реконструкции и развития.

"Поэтому с ними мы также соответствующим образом обсудим ситуацию. Как и с МВФ", - отметил он.

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Заявил о возможных исках

Смилянский назвал решение регулятора необдуманным и связал его с личным конфликтом с руководством НБУ.

Он заявил, что планирует добиваться ответственности как исполнителей решения, так и его возможных инициаторов.

"Соответственно, я для себя принял решение "догнать" и исполнителей этого решения, и его заказчиков - как в украинских, так и, учитывая мою международную карьеру, в международных судах за умышленное нанесение ущерба репутации", - заявил гендиректор "Укрпочты".

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Привел примеры других финансовых учреждений

Смилянский также сравнил ситуацию с решениями НБУ в отношении других банков и финансовых компаний.

В частности, он упомянул "Укргазбанк", "Сенс Банк", а также сервисы EasyPay и City24, которые, по его словам, получали штрафы или фигурировали в расследованиях, однако без кадровых последствий для руководства.

В то же время он подчеркнул, что "Укрпочта" продолжает работать в обычном режиме и выполнять свои обязательства.

"Укрпочта спокойно продолжает работать без каких-либо изменений, пока мы работаем над следующими шагами", – отметил Смилянский.

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