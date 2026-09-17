Уряд втрутився у конфлікт "Укрпошти" з НБУ: Корецький ініціював зустріч сторін

"Укрпошта" та Національний банк спробують врегулювати тривалий конфлікт за участі уряду. Прем’єр-міністр Сергій Корецький ініціював зустріч сторін, а до її проведення компанія утримається від публічних коментарів щодо суперечки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський за підсумками засідання парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

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За його словами, до зустрічі з керівництвом уряду представники Національного банку, "Укрпошти", профільного міністерства та парламентського комітету мають опрацювати пропозиції регулятора і підготувати конкретні варіанти вирішення ситуації.

На цей період "Укрпошта" припинить публічно коментувати конфлікт. Смілянський заявив про "обережний оптимізм" щодо можливості досягти компромісу.:

"Ми докладемо максимум зусиль, щоб, розуміючи критичну роль Укрпошти, підійти до цієї зими сильними й готовими надавати нашим громадянам усі необхідні базові послуги. Пам’ятаємо, що ворог у нас один – це Росія і Путін", – наголосив очільник Укрпошти.

Сторони під час засідання комітету також обговорювали вимоги до інформації у платіжних квитанціях, питання фінансової інклюзії та подальше перебування Смілянського на посаді.

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