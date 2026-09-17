Уряд втрутився у конфлікт "Укрпошти" з НБУ: Корецький ініціював зустріч сторін
"Укрпошта" та Національний банк спробують врегулювати тривалий конфлікт за участі уряду. Прем’єр-міністр Сергій Корецький ініціював зустріч сторін, а до її проведення компанія утримається від публічних коментарів щодо суперечки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський за підсумками засідання парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.
За його словами, до зустрічі з керівництвом уряду представники Національного банку, "Укрпошти", профільного міністерства та парламентського комітету мають опрацювати пропозиції регулятора і підготувати конкретні варіанти вирішення ситуації.
На цей період "Укрпошта" припинить публічно коментувати конфлікт. Смілянський заявив про "обережний оптимізм" щодо можливості досягти компромісу.:
"Ми докладемо максимум зусиль, щоб, розуміючи критичну роль Укрпошти, підійти до цієї зими сильними й готовими надавати нашим громадянам усі необхідні базові послуги. Пам’ятаємо, що ворог у нас один – це Росія і Путін", – наголосив очільник Укрпошти.
Сторони під час засідання комітету також обговорювали вимоги до інформації у платіжних квитанціях, питання фінансової інклюзії та подальше перебування Смілянського на посаді.
Що передувало?
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, конфлікт загострився після того, як 23 червня НБУ визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим для керівника надавача фінансових платіжних послуг. Регулятор пов’язував своє рішення, зокрема, з проблемами у сфері управління ризиками, фінансового моніторингу та роботи компанії на платіжному ринку. Смілянський із рішенням не погодився.
- Напередодні також стало відомо, що адвокати Смілянського подали позов до Київського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати рішення НБУ щодо його професійної придатності. Сам керівник "Укрпошти" заявляє, що вважає рішення регулятора незаконним та упередженим. Позов він подав особисто, а не від імені компанії.
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