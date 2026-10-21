НАБУ та САП проводять обшуки у голови Нацбанку Пишного, - Гончаренко та Железняк (оновлено)

Зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі

"НАБУ та САП прямо зараз проводять слідчі дії в кабінеті та інших адресах Голови Національного Банку Андрія Пишного", - пише він.

Цю інформацію підтверджує також нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Підтверджую, зараз ідуть слідчі дії саме у кабінеті голови НБУ. Не виходить в Президента звільняти людей без підозр", - зазначив він.

Що кажуть у НАБУ?

У пресслужбі НАБУ у коментарі Цензор.НЕТ наразі не змогли ні підтвердити, ні спростувати інформацію.

"Якщо буде офіційна інформація, ми обов'язково опублікуємо", - уточнили там.

Буде підозра?

Пізніше Железняк зазначив, що про те, що відносно скоро буде підозра голові НБУ - не є секретом.

"Як мінімум були два кейси, де активно це обговорювалось (якщо ви слідкували за роботою нашої ТСК, то здогадались). Але НацБанк це дуже важлива інстутиція. Де процедура звільнення зараз прописана так, щоб мінімізувати будь-який політичний вплив та тиск. Тож правильно зараз буде побачити заяву про власну відставку від Голови НБУ Андрія Пишного. В такому випадку Рада її зможе вже у наступний понеділок 26 жовтня. Виконувати обов'язки перший заступник НБУ Сергій Ніколайчук. Він же є наймовірнішим кандидатом на постійну посаду", - додав нардеп.

Також Железняк інформує, що за даними декількох джерел, обшуки у голови НБУ Пишного пов'язані з заводом "КарпатНафтоХім" та керуванням сторонніми особами "СенсБанком". В обох кейсах проходить смотрящий від Банкової - Василь Веселий, якого, за свідченням екс-голови Наглядової Ради СенсБанку, привів саме голова НБУ.

Також читайте: Уряд втрутився у конфлікт "Укрпошти" з НБУ: Корецький ініціював зустріч сторін