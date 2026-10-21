Похудела до 50 кг, не может есть и ухаживать за собой: в российском заключении критическое состояние 68-летней украинки Галины Бехтер

68-летняя Галина Бехтер из Запорожской области, которую россияне приговорили к 12,5 годам лишения свободы за якобы перевод средств в поддержку ВСУ, почти утратила способность самостоятельно ухаживать за собой. Женщина сильно похудела, нуждается в помощи даже при приеме пищи, а ее сокамерница опасается за её жизнь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медиазона".

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В июле 2026 года сокамерница Бехтер рассказала, что при росте 176 сантиметров пенсионерка весила всего 50 килограммов. Она почти постоянно лежала, не переодевалась, не могла самостоятельно помыться и страдала от недержания кала.

"У нее кости обтянуты кожей, мышц вообще нет, ходит под себя. Девушки моют, стирают. [...] Кормят с ложки, но перед этим все измельчают, потому что у нее нет ни одного зуба во рту", – рассказывала женщина.

Сокамерницы также сообщали о возможном прогрессировании деменции. Бехтер отказывалась от еды и нуждалась в постоянном постороннем уходе.

Несмотря на тяжелое состояние, украинку уже три недели перевозили. Конечное место назначения неизвестно.

Последнее письмо о ее состоянии поступило 12 октября от Ларисы Беляевой, которую россияне осудили за покупку украинских военных облигаций. Она помогала Бехтер, однако во время этапирования женщин разделили.

"Не смогла убедить оперативников, что она нуждается в уходе. Не представляю, кто теперь будет ею заниматься", – написала Беляева.

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Сокамерница обращалась к российскому уполномоченному по правам человека, однако ответа не получила. Она также выражала опасения, что Бехтер может не пережить дорогу.

По словам правозащитницы Людмилы Гусейновой, после начала полномасштабного вторжения Бехтер вместе с мужем оставалась на оккупированной территории Запорожской области. Супруги открыто поддерживали Украину и конфликтовали с пророссийски настроенными соседями.

В июле 2025 года пенсионерку задержали после доноса соседки. Российское следствие утверждало, что в 2023 году она якобы перечислила средства украинской армии через банковское приложение.

В марте 2026 года российский суд приговорил Бехтер к 11 годам лишения свободы. Прокуратура требовала увеличить наказание до 16 лет, однако апелляционный суд установил срок в 12 лет и шесть месяцев.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее обращался по поводу Бехтер в Международный комитет Красного Креста и к российскому уполномоченному по правам человека.

Сокамерницы пытались добиться медицинского обследования пенсионерки. По их словам, врачи, вероятно, дважды осматривали украинку, однако она не смогла объяснить результаты обследований.

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