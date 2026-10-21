Схудла до 50 кг, не може їсти й дбати про себе: у російському ув’язненні критичний стан 68-річної українки Галини Бехтер

68-річна Галина Бехтер із Запорізької області, яку росіяни засудили до 12,5 року ув'язнення за нібито переказ коштів на підтримку ЗСУ, майже втратила здатність самостійно доглядати за собою. Жінка критично схудла, потребує допомоги навіть під час годування, а її співкамерниця побоюється за її життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медіазона".

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У липні 2026 року співкамерниця Бехтер розповіла, що при зрості 176 сантиметрів пенсіонерка важила лише 50 кілограмів. Вона майже постійно лежала, не переодягалася, не могла самостійно помитися та страждала від нетримання калу.

"У неї кістки обтягнуті шкірою, м'язів узагалі немає, ходить під себе. Дівчата миють, перуть. [...] Годують із ложки, але перед цим усе товчуть, бо в неї немає жодного зуба в роті", – розповідала жінка.

Співкамерниці також повідомляли про можливе прогресування деменції. Бехтер відмовлялася від їжі та потребувала постійного стороннього догляду.

Попри тяжкий стан, українку вже три тижні етапують. Кінцеве місце призначення невідоме.

Останній лист про її стан надійшов 12 жовтня від Лариси Бєляєвої, яку росіяни засудили за придбання українських військових облігацій. Вона допомагала Бехтер, однак під час етапування жінок розділили.

"Не змогла переконати оперативників, що вона потребує догляду. Не уявляю, хто тепер буде нею займатися", – написала Бєляєва.

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Співкамерниця зверталася до російської уповноваженої з прав людини, проте відповіді не отримала. Вона також висловлювала побоювання, що Бехтер може не пережити дороги.

За словами правозахисниці Людмили Гусейнової, після початку повномасштабного вторгнення Бехтер разом із чоловіком залишалася на окупованій території Запорізької області. Подружжя відкрито підтримувало Україну та конфліктувало з проросійськи налаштованими сусідами.

У липні 2025 року пенсіонерку затримали після доносу сусідки. Російське слідство стверджувало, що у 2023 році вона нібито переказала кошти українській армії через банківський застосунок.

У березні 2026 року російський суд призначив Бехтер 11 років позбавлення волі. Прокуратура вимагала збільшити покарання до 16 років, однак апеляційний суд встановив термін у 12 років і шість місяців.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець раніше звертався щодо Бехтер до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської уповноваженої з прав людини.

Співкамерниці намагалися домогтися медичного обстеження пенсіонерки. За їхніми словами, лікарі, ймовірно, двічі оглядали українку, однак вона не змогла пояснити результати обстежень.

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