Россия атаковала три университета в Умани, Кременчуге и Киеве: повреждены общежития и учебные корпуса. ФОТО
В результате российских атак в ночь на 21 октября была повреждена образовательная инфраструктура как минимум трех украинских университетов. Разрушения зафиксированы в Черкасской, Полтавской областях и столице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра образования и науки Андрея Бутенко.
В Умани в результате обстрелов повреждены два университетских общежития. Выбито более 100 окон, повреждены оконные рамы. В одном из общежитий также пострадали учебные аудитории на первом этаже.
Во время атаки студенты находились в укрытии.
В Кременчуге российский удар пришелся на один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. В здании возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.
В Киеве взрывной волной поврежден учебный корпус Киевского национального университета строительства и архитектуры.
По предварительной информации, среди студентов и сотрудников трех учебных заведений пострадавших нет.
Министр отметил, что ведомство поддерживает связь с руководством университетов и уточняет масштабы повреждений. Учебные заведения работают над сохранением образовательного процесса, несмотря на последствия атак.
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Удари по енергетиці, до бунтів проти влади із закликами до миру будь якою ціною, не призводять. Ану тоді давай попробуємо вибити вікна у навчальних закладах, може українці цього злякаються і піднімуть руки догори.!??