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Новости Обучение во время войны
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Россия атаковала три университета в Умани, Кременчуге и Киеве: повреждены общежития и учебные корпуса. ФОТО

В результате российских атак в ночь на 21 октября была повреждена образовательная инфраструктура как минимум трех украинских университетов. Разрушения зафиксированы в Черкасской, Полтавской областях и столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра образования и науки Андрея Бутенко.

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В Умани в результате обстрелов повреждены два университетских общежития. Выбито более 100 окон, повреждены оконные рамы. В одном из общежитий также пострадали учебные аудитории на первом этаже.

Во время атаки студенты находились в укрытии.

В Кременчуге российский удар пришелся на один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. В здании возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

В результате ночных обстрелов Украины пострадали как минимум три университета
В результате ночных обстрелов Украины пострадали как минимум три университета
В результате ночных обстрелов Украины пострадали как минимум три университета
В результате ночных обстрелов Украины пострадали как минимум три университета
В результате ночных обстрелов Украины пострадали как минимум три университета
В результате ночных обстрелов Украины пострадали как минимум три университета
В результате ночных обстрелов Украины пострадали как минимум три университета
В результате ночных обстрелов Украины пострадали как минимум три университета
В результате ночных обстрелов Украины пострадали как минимум три университета

В Киеве взрывной волной поврежден учебный корпус Киевского национального университета строительства и архитектуры.

По предварительной информации, среди студентов и сотрудников трех учебных заведений пострадавших нет.

Министр отметил, что ведомство поддерживает связь с руководством университетов и уточняет масштабы повреждений. Учебные заведения работают над сохранением образовательного процесса, несмотря на последствия атак.

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вуз (926) обстрел (36212) общежитие (171) повреждение (206)
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Топ комментарии
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Чому зелене ху#ло не їбаше по гуртожитках уЄлабузі ?
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21.10.2026 12:28 Ответить
+3
Как можно с таким извергом , кровопийцей можно о чём то договориваться.....не слов . От него нужно избавляться только через Гаагу. Слава Украине! Слава ЗСУ!
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21.10.2026 12:37 Ответить
+3
У кацапів схоже вже натуральна істерика. Вже не знають куди б його ще запустити свої шахеди.
Удари по енергетиці, до бунтів проти влади із закликами до миру будь якою ціною, не призводять. Ану тоді давай попробуємо вибити вікна у навчальних закладах, може українці цього злякаються і піднімуть руки догори.!??
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21.10.2026 12:42 Ответить

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