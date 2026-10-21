Россия атаковала три университета в Умани, Кременчуге и Киеве: повреждены общежития и учебные корпуса. ФОТО

В результате российских атак в ночь на 21 октября была повреждена образовательная инфраструктура как минимум трех украинских университетов. Разрушения зафиксированы в Черкасской, Полтавской областях и столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра образования и науки Андрея Бутенко.

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В Умани в результате обстрелов повреждены два университетских общежития. Выбито более 100 окон, повреждены оконные рамы. В одном из общежитий также пострадали учебные аудитории на первом этаже.

Во время атаки студенты находились в укрытии.

В Кременчуге российский удар пришелся на один из учебных корпусов Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. В здании возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.



















В Киеве взрывной волной поврежден учебный корпус Киевского национального университета строительства и архитектуры.

По предварительной информации, среди студентов и сотрудников трех учебных заведений пострадавших нет.

Министр отметил, что ведомство поддерживает связь с руководством университетов и уточняет масштабы повреждений. Учебные заведения работают над сохранением образовательного процесса, несмотря на последствия атак.

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