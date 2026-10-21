РФ атакувала три університети в Умані, Кременчуці та Києві: пошкоджено гуртожитки й навчальні корпуси. ФОТО

Унаслідок російських атак у ніч проти 21 жовтня пошкоджено освітню інфраструктуру щонайменше трьох українських університетів. Руйнування зафіксували в Черкаській, Полтавській областях та столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра освіти і науки Андрія Бутенка.

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В Умані внаслідок обстрілів пошкоджено два університетські гуртожитки. Вибито понад 100 вікон, пошкоджено віконні рами. В одному з гуртожитків також постраждали навчальні аудиторії на першому поверсі.

Під час атаки студенти перебували в укритті.

У Кременчуці російський удар припав на один із навчальних корпусів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. У будівлі виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.



















У Києві вибуховою хвилею пошкоджено навчальний корпус Київського національного університету будівництва і архітектури.

За попередньою інформацією, серед студентів і працівників трьох закладів постраждалих немає.

Міністр зазначив, що відомство підтримує зв'язок із керівництвом університетів та уточнює масштаби пошкоджень. Заклади освіти працюють над збереженням освітнього процесу попри наслідки атак.

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