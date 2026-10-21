Дело бывшего главы ВВК на Закарпатье, у которого изъяли более 11 млн грн наличными, направлено в суд. ФОТОрепортаж

На Закарпатье перед судом предстанет 61-летний бывший председатель военно-медицинской комиссии при районном ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

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По данным следствия, он вымогал 6 тысяч долларов США за содействие в получении заключения об ограниченной годности к военной службе без надлежащего медицинского обследования.

Прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт по обвинению в получении неправомерной выгоды.



Установлено, что бывший чиновник обещал использовать ранее выданные медицинские документы и обеспечить формальное подтверждение диагнозов, необходимых для решения ВВК.



В апреле 2026 года правоохранители зафиксировали передачу части оговоренной суммы. После оформления медицинского заключения и передачи документов в ТЦК и СП председатель комиссии был задержан.



Во время обыска в его квартире обнаружили наличные в четырех валютах: более 240 тысяч долларов США, более 3 тысяч евро, почти 1,3 миллиона венгерских форинтов и более 260 тысяч гривен. Общая сумма изъятого в гривневом эквиваленте превысила 11 миллионов гривен наличными.





В июне по ходатайству прокуроров суд передал эти средства в управление Агентству по розыску и управлению активами. На имущество обвиняемого наложен арест, а сам он находится под стражей.















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