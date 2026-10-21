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Новини Корупція ТЦК
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Справу ексголови ВЛК на Закарпатті, у якого вилучили понад 11 млн грн готівки, скеровано до суду. ФОТОрепортаж

На Закарпатті перед судом постане 61-річний колишній голова військово-лікарської комісії при районному ТЦК та СП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.

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Подробиці

За даними слідства, він вимагав 6 тисяч доларів США за сприяння в отриманні висновку про обмежену придатність до військової служби без належного медичного обстеження.

Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди.

Встановлено, що експосадовець обіцяв використати раніше видані медичні документи та забезпечити формальне підтвердження діагнозів, необхідних для рішення ВЛК.

У квітні 2026 року правоохоронці задокументували передачу частини обумовленої суми. Після оформлення медичного висновку та передачі документів до ТЦК та СП голову комісії затримали.

Під час обшуку в його помешканні виявили готівку в чотирьох валютах: понад 240 тисяч доларів США, більш як 3 тисячі євро, майже 1,3 мільйона угорських форинтів та понад 260 тисяч гривень. Загальна сума вилученого в гривневому еквіваленті перевищила 11 мільйонів гривень готівки.

У червні за клопотанням прокурорів суд передав ці кошти в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. На обвинуваченого майно накладено арешт, а сам він перебуває під вартою.

Корупція в ТЦК та СП на Закарпатті: справу скеровано до суду
Корупція в ТЦК та СП на Закарпатті: справу скеровано до суду
Корупція в ТЦК та СП на Закарпатті: справу скеровано до суду
Корупція в ТЦК та СП на Закарпатті: справу скеровано до суду
Корупція в ТЦК та СП на Закарпатті: справу скеровано до суду
Корупція в ТЦК та СП на Закарпатті: справу скеровано до суду
Корупція в ТЦК та СП на Закарпатті: справу скеровано до суду

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Автор: 

АРМА (329) Офіс Генпрокурора (3883) ТЦК та СП (1439) Закарпатська область (2133)
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