Раде предлагают учредить День Библии 31 октября, - постановление

19 октября 2026 года в Верховную Раду был внесен проект постановления об установлении Дня Библии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

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Обоснование даты и цель учреждения Дня Библии

Как отмечается, авторами проекта выступили народные депутаты из различных депутатских фракций и групп в Верховной Раде Украины - С. Рудик, М. Потураев, Г. Мазурашу, М. Княжицкий, В. Мялик, О. Васюк, И. Констанкевич, Ю. Сирко и другие, всего 16 депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что "с целью повышения уровня культуры и общественной морали, особенно среди детей и молодежи, предлагается 31 октября на общенациональном уровне отмечать День Библии". Библия, по мнению авторов проекта, является фундаментальной основой украинской цивилизации, сформировавшей моральные ориентиры украинского народа, поэтому введение этой памятной даты будет способствовать формированию гражданского общества. Дата 31 октября предлагается в связи с тем, что 31 октября 1903 года вышел первый полный перевод Библии на современный украинский литературный язык, выполненный П. Кулишем, И. Нечуем-Левицким и И. Пулюем.

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Меры и рекомендации для правительства, МОН, Минкульта и НБУ

Проектом постановления предусматривается:

- установить в Украине День Библии (без выходного дня), который будет отмечаться ежегодно 31 октября;

- рекомендовать Кабинету Министров Украины: в месячный срок со дня принятия настоящего Постановления создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Библии, с привлечением представителей профильных министерств, Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, ученых и общественности;

- разработать и утвердить государственный план мероприятий по празднованию этой даты, предусмотрев проведение культурно-просветительских, научных и информационных программ;

- рекомендовать Министерству образования и науки Украины: в учебных заведениях провести тематические воспитательные часы, лекции, круглые столы, посвященные истории перевода Библии на украинский язык и ее влиянию на украинскую литературу и правовую культуру; содействовать изучению этой темы в рамках научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины;

- рекомендовать Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины обеспечить организацию в библиотеках, музеях и художественных галереях тематических выставок старинных печатных изданий, современных изданий Библии, исторических документов и иллюстраций;

- Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, которые будут проводиться в связи с празднованием Дня Библии, а также трансляцию тематических научно-популярных фильмов и передач;

- рекомендовать Национальному банку Украины изготовить и ввести в обращение памятную монету, посвященную Дню Библии и украинским переводчикам Священного Писания, а акционерному обществу "Укрпочта" обеспечить выпуск и введение в обращение почтовой марки и художественного маркированного конверта, посвященных Дню Библии;

- возложить контроль за выполнением настоящего Постановления на Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке к законопроекту, является формирование моральных устоев в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне уважения к Библии как духовному и культурному наследию, а также привлечение молодежи к изучению истории религии и литературы.