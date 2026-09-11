Украинский межцерковный совет: как более 1300 христианских общин укрепляют украинский потенциал

Украинский межцерковный совет (УМС), объединяющий 20 духовных управлений и христианских движений, около 1300 церквей и около 100 000 членов, прошел государственную регистрацию в качестве религиозной организации и духовного управления. Соответственно, организация также приобрела статус юридического лица. При этом история УМР началась почти 20 лет назад.

Об этом шла речь на пресс-конференции "Украинский межцерковный совет. Новый этап многолетней истории" в информагентстве "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

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Роль церквей в процессах государственного строительства

Участники пресс-конференции отдельно подчеркнули роль церквей в процессах государственного строительства. Речь шла не только о религиозной деятельности, но и об участии христианских общин в формировании гражданского общества, поддержке государства в условиях войны, развитии волонтерского движения, капелланства, гуманитарной помощи и сохранении национальной идентичности. По мнению участников, укрепление взаимодействия между религиозными организациями и государственными институтами является важной составляющей демократического развития Украины.

Отдельно участники обсудили службу христиан в армии. Старший епископ Андрей Тищенко сообщил, что только из его объединения с начала полномасштабной войны через армию прошли около тысячи человек. Капелланы из всех церквей УМР служат в силах обороны Украины.

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Епископ отдельно рассказал о международной адвокационной деятельности представителей евангельских церквей, в частности в США, Южной Америке и Африке.

Сохранение украинской идентичности

Участники рассказали о роли церквей в сохранении украинской идентичности – в Украине и за рубежом. Также они подчеркнули, что в процессе европейской интеграции крайне важно сохранение и защита фундаментальных для Украины христианских ценностей, защита института брака и семьи.

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