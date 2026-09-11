Українська Міжцерковна Рада: як понад 1300 християнських громад посилюють українську спроможність

Українська Міжцерковна Рада (УМР), яка об’єднує 20 духовних управлінь і християнських рухів, близько 1300 церков і близько 100 000 членів, отримала державну реєстрацію як релігійна організація і духовне управління. Відповідно організація також набула статусу юридичної особи. Натомість історія УМР почалася майже 20 років тому.

Про це йшлося на пресконференції "Українська Міжцерковна Рада. Новий етап багаторічної історії" в інформагентстві "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Роль церков у державотворчих процесах

Учасники пресконференції окремо наголосили на ролі церков у державотворчих процесах. Йшлося не лише про релігійну діяльність, а й про участь християнських громад у формуванні громадянського суспільства, підтримці держави в умовах війни, розвитку волонтерського руху, капеланства, гуманітарної допомоги та збереженні національної ідентичності. На думку учасників, посилення взаємодії між релігійними організаціями та державними інституціями є важливою складовою демократичного розвитку України.

Окремо учасники обговорили службу християн у війську. Старший єпископ Андрій Тищенко повідомив, що тільки з його об’єднання з початку повномасштабної війни через військо пройшли близько тисячі людей. Капелани з усіх церков УМР служать у силах оборони України.

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Єпископ окремо розповів про міжнародну адвокаційну діяльність представників євангельських церков, зокрема у США, Південній Америці та Африці.

Збереження української ідентичності

Учасники розповіли про роль церков у збереженні української ідентичності – в Україні і за кордоном. Також наголосили, що у процесі європейської інтеграції є вкрай важливим збереження і захист фундаментальних для України християнських цінностей, захист інституту шлюбу і сім’ї.

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