Раді пропонують запровадити День Біблії 31 жовтня, - постанова

19 жовтня 2026 року до ВР було внесено проєкт постанови про встановлення Дня Біблії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.

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Обґрунтування дати та мета запровадження Дня Біблії

Як зазначається, авторами проєкту виступили народні депутати з різних депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України - С.Рудик, М.Потураєв, Г.Мазурашу, М.Княжицький, В.М’ялик, О.Васюк, І.Констанкевич, Ю.Сірко та інші, всього 16 депутатів.

В пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що "з метою підвищення рівня культури і суспільної моралі, особливо серед дітей та молоді, пропонується 31 жовтня на загальнонаціональному рівні відзначати День Біблії". Біблія, на думку авторів проєкту, є фундаментальною основою української цивілізації, що сформувала моральні орієнтири українського народу, тому запровадження цієї пам’ятної дати сприятиме формуванню громадянського суспільства. Дата 31 жовтня пропонується з огляду на те, що 31 жовтня 1903 року вийшов перший повний переклад Біблії сучасною українською літературною мовою, здійснений П. Кулішем, І. Нечуєм-Левицьким та І. Пулюєм.

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Заходи та рекомендації для уряду, МОН, Мінкульту й НБУ

Проєктом Постанови передбачається:

- встановити в Україні День Біблії (без вихідного дня), який відзначати щороку 31 жовтня;

- рекомендувати Кабінету Міністрів України: у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення Дня Біблії із залученням представників профільних міністерств, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, науковців та громадськості;

- розробити та затвердити державний план заходів щодо святкування цієї дати, передбачивши проведення культурно-просвітницьких, наукових та інформаційних програм;

- рекомендувати Міністерству освіти і науки України: у закладах освіти провести тематичні виховні години, лекції, круглі столи, присвячені історії перекладу Біблії українською мовою та її впливу на українську літературу й правову культуру; сприяти вивченню цієї теми в межах науково-дослідних робіт Малої академії наук України;

- рекомендувати Міністерству культури та стратегічних комунікацій України забезпечити організацію у бібліотеках, музеях та художніх галереях тематичних виставок стародруків, сучасних видань Біблії, історичних документів та ілюстрацій;

- Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням Дня Біблії, а також трансляцію тематичних науково-популярних фільмів та передач;

- рекомендувати Національному банку України виготовити та ввести в обіг пам’ятну монету, присвячену Дню Біблії та українським перекладачам Святого Письма, а акціонерному товариству "Укрпошта" забезпечити випуск та введення в обіг поштової марки і художнього маркованого конверта, присвячених Дню Біблії;

- Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

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Метою законопроєкту, як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, є формування моральних засад в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні поваги до Біблії, як духовної і культурної спадщини, а також залучення молоді до вивчення історії релігії та літератури.