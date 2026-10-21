Раді пропонують запровадити День Біблії 31 жовтня, - постанова
19 жовтня 2026 року до ВР було внесено проєкт постанови про встановлення Дня Біблії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут релігійної свободи.
Обґрунтування дати та мета запровадження Дня Біблії
Як зазначається, авторами проєкту виступили народні депутати з різних депутатських фракцій і груп у Верховній Раді України - С.Рудик, М.Потураєв, Г.Мазурашу, М.Княжицький, В.М’ялик, О.Васюк, І.Констанкевич, Ю.Сірко та інші, всього 16 депутатів.
В пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що "з метою підвищення рівня культури і суспільної моралі, особливо серед дітей та молоді, пропонується 31 жовтня на загальнонаціональному рівні відзначати День Біблії". Біблія, на думку авторів проєкту, є фундаментальною основою української цивілізації, що сформувала моральні орієнтири українського народу, тому запровадження цієї пам’ятної дати сприятиме формуванню громадянського суспільства. Дата 31 жовтня пропонується з огляду на те, що 31 жовтня 1903 року вийшов перший повний переклад Біблії сучасною українською літературною мовою, здійснений П. Кулішем, І. Нечуєм-Левицьким та І. Пулюєм.
Заходи та рекомендації для уряду, МОН, Мінкульту й НБУ
Проєктом Постанови передбачається:
- встановити в Україні День Біблії (без вихідного дня), який відзначати щороку 31 жовтня;
- рекомендувати Кабінету Міністрів України: у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення Дня Біблії із залученням представників профільних міністерств, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, науковців та громадськості;
- розробити та затвердити державний план заходів щодо святкування цієї дати, передбачивши проведення культурно-просвітницьких, наукових та інформаційних програм;
- рекомендувати Міністерству освіти і науки України: у закладах освіти провести тематичні виховні години, лекції, круглі столи, присвячені історії перекладу Біблії українською мовою та її впливу на українську літературу й правову культуру; сприяти вивченню цієї теми в межах науково-дослідних робіт Малої академії наук України;
- рекомендувати Міністерству культури та стратегічних комунікацій України забезпечити організацію у бібліотеках, музеях та художніх галереях тематичних виставок стародруків, сучасних видань Біблії, історичних документів та ілюстрацій;
- Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням Дня Біблії, а також трансляцію тематичних науково-популярних фільмів та передач;
- рекомендувати Національному банку України виготовити та ввести в обіг пам’ятну монету, присвячену Дню Біблії та українським перекладачам Святого Письма, а акціонерному товариству "Укрпошта" забезпечити випуск та введення в обіг поштової марки і художнього маркованого конверта, присвячених Дню Біблії;
- Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Метою законопроєкту, як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, є формування моральних засад в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні поваги до Біблії, як духовної і культурної спадщини, а також залучення молоді до вивчення історії релігії та літератури.
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