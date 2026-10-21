Корецкий забирает у громад 21,9 млрд грн, чтобы на 42% увеличить финансирование обеспечения Кабмина, - эксперт

Правительство предлагает изъять 21,9 млрд грн из местных бюджетов в проекте государственного бюджета на 2027 год. В то же время планируется увеличить финансирование хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров на 42% — до 20,3 млрд грн.

Об этом сообщил финансовый эксперт, экономический журналист и политолог Сергей Лямец, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Так, Лямец обратил внимание на разницу в расходах и поставил под сомнение обоснованность бюджетных приоритетов правительства Сергея Корецкого.

"Похоже, что разговоры об экономии для местных бюджетов сводятся к тому, что центральный аппарат власти хочет больше денег. Не ВСУ, не производство дронов. Банально, правительство хочет больше для себя", — написал Лямец.

Он отметил, что в проекте Государственного бюджета на 2027 год №16000 Корецкий предусмотрел так называемую "реверсную дотацию". Это когда правительство не дает деньги городам и поселкам, а забирает. Речь идет об изъятии 21,95 млрд грн из местных бюджетов: около 19,2 млрд грн должны перечислить бюджеты громад, еще 2,7 млрд грн — областные бюджеты. Это касается 218 громад, среди которых 152 — сельские и поселковые.

В то же время финансирование хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабмина предлагают увеличить на 6 млрд грн — до 20,3 млрд грн. Это примерно на 42% больше, чем предусматривалось ранее, то есть почти в полтора раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокировка бюджетных платежей правительством Корецкого выглядит как попытка установить ручной контроль над финансами общин, - Лямец

"И это в дополнение к тому, что правительство продолжает распоряжаться деньгами местных властей как своими", — подчеркнул эксперт.

Уже поступают сообщения о блокировании платежей

По его словам, громады сообщают о блокировании платежей, в частности за работы и оборудование для медицинских, образовательных и социальных учреждений, топливо для коммунальных служб и подготовку к отопительному сезону.

"Это примерно как управлять кафе: решить, что с сегодняшнего дня экономим, перестать платить поставщикам, остановить закупки, а потом удивляться, почему заведение не работает. Только города — это не кафе "Идеалист". Речь идет о воде, отоплении, больницах и нормальной жизни людей во время войны", — подчеркнул Лямец.

По словам эксперта, местные бюджеты имеют конкретные обязательства: оплачивать ремонты, закупать материалы для теплосетей, обеспечивать работу водоканалов, больниц и коммунальных предприятий. Поэтому задержки платежей создают риски для работы критически важной инфраструктуры.

Он добавил, что Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к премьеру и президенту с требованием разблокировать платежи. У городов есть конкретные обязательства: рассчитываться за ремонты, закупать материалы для теплосетей, обеспечивать работу водоканалов, больниц и коммунальных служб. Поставщики не могут бесконечно кредитовать государство за свой счёт, а коммунальщики не могут ремонтировать сети обещаниями.

"Я понимаю, когда государство забирает деньги на оборону. Но тогда общество должно видеть результат: дроны, боеприпасы, средства РЭБ, оборудование для военных. Должно быть понятно, ради чего города экономят", — отметил он.

Читайте: В законопроект №5719 снова внесли отклоненную парламентариями табачную поправку, - Лямец

Лямец отметил, что в течение длительного времени Корецкий утверждал, что это необходимо для ВСУ. Правительство должно объяснить, почему оптимизация расходов начинается с местных бюджетов.

"Господин Корецкий должен был бы считать каждую гривну. Пусть же объяснит, почему оптимизация начинается с громад, а не с центрального аппарата. Ведь если общинам предлагают затянуть пояса ради страны, центральная власть должна показать, что готова применять тот же принцип к себе. Не на словах, а на деле", — написал эксперт.

Ручные платежи

Также он упомянул о так называемом "шлагбауме" — ручных платежах по городским программам с вероятной коррупционной составляющей. В то же время он отметил, что не имеет возможности самостоятельно проверить все обстоятельства, поскольку правительственный квартал перекрыт.

Кроме того, эксперт заявил о возможном дорогостоящем ремонте кабинета премьер-министра, о чем ему известно из собственных источников в правительстве, однако подтвердить это лично он не может.

"По данным моих источников в правительстве, господин Корецкий затеял дорогостоящий ремонт собственного кабинета. Кабинета, Карл!" — написал эксперт.

Читайте: Пролоббированные одним из производителей изменения привели к росту цен на лекарства и сокращению налоговых поступлений, - эксперт

Он добавил, что в последний раз ремонт кабинета премьера проводился во времена Владимира Гройсмана. По его словам, тратить государственные средства на комфорт правительственного кабинета во время пандемии, как минимум, неуместно.

"Но даже без кабинета дела обстоят плохо. Пока чиновники думают о собственном обеспечении, пусть города придумывают, как подготовиться к зиме", — подытожил Лямец.