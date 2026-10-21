Корецький забирає у громад 21,9 млрд грн, щоб на 42% збільшити фінансування забезпечення Кабміну, - експерт

Уряд пропонує вилучити 21,9 млрд грн із місцевих бюджетів у проєкті державного бюджету на 2027 рік. Водночас на 42% планується збільшити фінансування господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету міністрів - до 20,3 млрд грн.

Про це повідомив фінансовий експерт, економічний журналіст і політолог Сергій Лямець, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Лемець звернув увагу на різницю у видатках і поставив під сумнів обґрунтованість бюджетних пріоритетів уряду Сергія Корецького.

"Схоже, що розмови про економію для місцевих бюджетів зводяться до того, що центральний апарат влади хоче більше грошей. Не ЗСУ, не виробництво дронів. Банально, уряд хоче більше для себе", - написав Лямець.

Він зазначив, що у проєкті Державного бюджету на 2027 рік №16000 Корецький передбачив так звану "реверсну дотацію". Це коли уряд не дає гроші містам і селищам, а забирає. Йдеться про вилучення 21,95 млрд грн з місцевих бюджетів: близько 19,2 млрд грн мають перерахувати бюджети громад, ще 2,7 млрд грн - обласні бюджети. Це стосується 218 громад, серед яких 152 - сільські та селищні.

Водночас фінансування господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабміну пропонують збільшити на 6 млрд грн - до 20,3 млрд грн. Це приблизно на 42% більше, ніж передбачалося раніше, тобто майже в півтора рази.

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"І це на додаток до того, що уряд продовжує користуватися грошима місцевої влади як своїми", - наголосив експерт.

Вже повідомляють про блокування платежів

За його словами, громади повідомляють про блокування платежів, зокрема за роботи й обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів, пальне для комунальних служб та підготовку до опалювального сезону.

"Це приблизно як керувати кав’ярнею: вирішити, що від сьогодні економимо, перестати платити постачальникам, зупинити закупівлі, а потім дивуватися, чому заклад не працює. Тільки міста - не кав’ярні "Ідеаліст". Тут ідеться про воду, опалення, лікарні та нормальне життя людей під час війни", - наголосив Лямець.

За словами експерта, місцеві бюджети мають конкретні зобов’язання: оплачувати ремонти, закуповувати матеріали для тепломереж, забезпечувати роботу водоканалів, лікарень і комунальних підприємств. Тому затримки платежів створюють ризики для роботи критичної інфраструктури.

Він додав, що Асоціація міст України неодноразово зверталася до прем'єра та президента з вимогою розблокувати платежі. Міста мають конкретні зобов'язання: розраховуватися за ремонти, закуповувати матеріали для тепломереж, забезпечувати роботу водоканалів, лікарень і комунальних служб. Постачальники не можуть нескінченно кредитувати державу власним коштом, а комунальники не можуть ремонтувати мережі обіцянками.

"Я розумію, коли держава забирає гроші на оборону. Але тоді суспільство має бачити результат: дрони, боєприпаси, засоби РЕБ, обладнання для військових. Має бути зрозуміло, заради чого міста економлять", - зазначив він.

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Лямець зауважив, що тривалий час Корецький казав, що це потрібно для ЗСУ. Уряд має пояснити, чому оптимізація видатків починається з місцевих бюджетів.

"Пан Корецький мав би рахувати кожну гривню. То нехай пояснить, чому оптимізація починається з громад, а не з центрального апарату. Бо якщо громадам пропонують затягнути паски заради країни, центральна влада має показати, що готова застосовувати той самий принцип до себе. Не на словах, а на ділі", - написав експерт.

Ручні платежі

Також він згадав про так званий "шлагбаум" - ручні платежі за міськими програмами з імовірною корупційною складовою. Водночас він зауважив, що не має можливості самостійно перевірити всі обставини, оскільки урядовий квартал перекрито.

Крім того, експерт заявив про можливий коштовний ремонт кабінету прем’єр-міністра, про що йому відомо від власних джерел в уряді, однак підтвердити це особисто він не може.

"За даними моїх джерел в уряді, пан Корецький затіяв коштовний ремонт власного кабінету. Кабінету, Карл!" — написав експерт.

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Він додав, що востаннє ремонт кабінету прем’єра проводили за часів Володимира Гройсмана. За його словами, витрачати державні кошти на комфорт урядового кабінету під час пандемії, а потім - щонайменше недоречно.

"Але навіть без кабінету справи кепські. Доки чиновники думають про власне забезпечення, міста нехай вигадують, як підготуватися до зими", - підсумував Лямець.