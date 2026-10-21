Россия освободила 74-летнего Стивена Хаббарда по просьбе Трампа и заявила о задержании бывшего бойца ВСУ из Германии

Россия объявила об освобождении 74-летнего американца Стивена Габбарда, которого осудила за якобы участие в боевых действиях на стороне Украины. Одновременно ФСБ сообщила о задержании гражданина Германии, которого обвиняет в службе в украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Об освобождении Габбарда Путин объявил в начале встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По его словам, американец уже находится в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение гражданина США. Накануне Дональд Трамп сообщил, что лично поднимал вопрос о Габбарде в разговоре с российским президентом и просил отпустить его.

Между тем ФСБ заявила о задержании гражданина Германии, который, по версии российской спецслужбы, служил снайпером в Вооруженных силах Украины.

Россияне утверждают, что мужчина якобы дезертировал из-за невыплаты обещанного вознаграждения. Независимого подтверждения этих утверждений нет.

ФСБ рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по статье о наемничестве. По российскому законодательству ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: ФСБ задержала шведа, воевавшего за Украину в подразделении "Айдар": россияне обвиняют его в подготовке диверсий. ВИДЕО

Почти семь лет в колонии за якобы участие в защите Украины

Стивен Габбард — 74-летний преподаватель английского языка, который около 25 лет работал в Японии, впоследствии жил на Кипре, а затем переехал в Украину. До полномасштабного вторжения он проживал в Изюме вместе со своей украинской партнершей.

Российские военные задержали американца в апреле 2022 года.

По версии российской стороны, в феврале 2022 года Габбард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма, по которому должен был получать не менее тысячи долларов ежемесячно, прошел подготовку и принимал участие в боевых действиях.

В октябре 2024 года Московский городской суд приговорил его к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима по обвинению в наемничестве.

Хотя американец признал свою вину, его адвокат настаивал, что Габбард не воевал и не проходил военную службу.

В январе 2025 года власти США официально признали его незаконно удерживаемым Россией.

В августе Россия также освободила 32-летнего американца Роберта Гилмана, бывшего морского пехотинца, который находился в заключении с января 2022 года. Тогда Путин одобрил его помилование, а Трамп заявил, что Москва никого не требовала взамен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский десантник погиб в Украине во время испытания нового оборонного средства: следствие не выявило подозрительных обстоятельств