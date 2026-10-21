Росія відпустила 74-річного Стівена Хаббарда після прохання Трампа та заявила про затримання колишнього бійця ЗСУ з Німеччини

Росія оголосила про звільнення 74-річного американця Стівена Габбарда, якого засудила за нібито участь у бойових діях на боці України. Одночасно ФСБ повідомила про затримання громадянина Німеччини, якого звинувачує у службі в українській армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

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Про звільнення Габбарда Путін оголосив на початку зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. За його словами, американець уже перебуває в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі.

Віткофф подякував Путіну за звільнення громадянина США. Напередодні Дональд Трамп повідомив, що особисто порушував питання Габбарда в розмові з російським президентом і просив відпустити його.

Тим часом ФСБ заявила про затримання громадянина Німеччини, який, за версією російської спецслужби, служив снайпером у Збройних силах України.

Росіяни стверджують, що чоловік нібито дезертирував через невиплату обіцяної винагороди. Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

ФСБ розглядає можливість відкриття кримінальної справи за статтею про найманство. За російським законодавством йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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Майже сім років колонії за нібито участь у захисті України

Стівен Габбард – 74-річний викладач англійської мови, який близько 25 років працював у Японії, згодом жив на Кіпрі, а потім переїхав до України. До повномасштабного вторгнення він мешкав в Ізюмі разом з українською партнеркою.

Російські військові затримали американця у квітні 2022 року.

За версією російського обвинувачення, у лютому 2022 року Габбард уклав контракт із батальйоном територіальної оборони Ізюма, за яким мав отримувати щонайменше тисячу доларів щомісяця, пройшов підготовку та брав участь у бойових діях.

У жовтні 2024 року Московський міський суд засудив його до шести років і десяти місяців колонії загального режиму за звинуваченням у найманстві.

Хоча американець визнав провину, його адвокат наполягав, що Габбард не воював і не проходив військової служби.

У січні 2025 року влада США офіційно визнала його незаконно утримуваним Росією.

У серпні Росія також звільнила 32-річного американця Роберта Гілмана, колишнього морського піхотинця, який перебував в ув'язненні з січня 2022 року. Тоді Путін схвалив його помилування, а Трамп заявив, що Москва нікого не вимагала натомість.

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