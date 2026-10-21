Российский суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры шестерым крымским татарам из оккупированного Бахчисарая

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил шестерых крымских татар из пятой Бахчисарайской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы. Мужчин, задержанных в оккупированном Крыму в 2023 году, обвинили в терроризме и подготовке насильственного захвата власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Крим", которому о приговорах рассказали родственники политзаключенных, присутствовавшие на судебном заседании.

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Самый длительный срок получил Руслан Асанов — 19 лет колонии строгого режима, из которых четыре года он должен провести в тюрьме.

Ремзи Ниметулаева приговорили к 18 годам лишения свободы. Сейдамету Мустафаеву, Аметхану Умерову, Эльдару Якубову и Абдулмеджиту Сейтумерову назначили по 15 лет лишения свободы, из которых четыре года — в тюрьме.

Все шестеро принимали участие в заседании по видеосвязи.

Перед оглашением приговора пятеро подсудимых выступили с последним словом. Ремзи Ниметулаев от выступления отказался.

Крымские татары отвергли обвинения в терроризме и подготовке насильственного захвата власти. Они назвали уголовное преследование сфабрикованным и политически мотивированным.

24 августа 2023 года российские силовики провели обыски в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма. Тогда сотрудники ФСБ задержали всех шестерых мужчин.

Основанием для преследования стало якобы участие в деятельности исламской организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия называет террористической и запретила на своей территории.

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