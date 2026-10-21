Російський суд у Ростові-на-Дону виніс вироки шістьом кримським татарам із окупованого Бахчисарая

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив шістьох кримських татар із п'ятої Бахчисарайської групи справи Хізб ут-Тахрір до термінів від 15 до 19 років ув'язнення. Чоловіків, затриманих в окупованому Криму у 2023 році, звинуватили в тероризмі та підготовці насильницького захоплення влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Крим, якому про вироки розповіли родичі політв'язнів, присутні на судовому засіданні.

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Найбільший термін отримав Руслан Асанов – 19 років колонії суворого режиму, з яких чотири роки він має провести у в'язниці.

Ремзі Німетулаєва засудили до 18 років ув'язнення. Сейдамету Мустафаєву, Аметхану Умерову, Ельдару Якубову та Абдулмеджиту Сейтумерову призначили по 15 років позбавлення волі, з яких чотири роки – у в'язниці.

Усі шестеро брали участь у засіданні через відеозв'язок.

Перед оголошенням вироку п'ятеро підсудних виступили з останнім словом. Ремзі Німетулаєв від виступу відмовився.

Кримські татари відкинули звинувачення в тероризмі та підготовці насильницького захоплення влади. Вони назвали кримінальне переслідування сфабрикованим і політично мотивованим.

24 серпня 2023 року російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму. Тоді співробітники ФСБ затримали всіх шістьох чоловіків.

Підставою для переслідування стала нібито участь у діяльності ісламської організації Хізб ут-Тахрір, яку Росія називає терористичною та заборонила на своїй території.

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