П’ятьох кримських татар із Джанкоя засудили у РФ до 14–20 років ув’язнення

Російський суд у прискореному режимі виніс вироки кримським татарам

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону п’ятьом кримським татарам із Джанкойського району окупованого Криму винесли вироки у прискореному режимі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Кримська солідарність".

Кого засудили

Імама Ремзі Куртнезірова засудили до 20 років ув’язнення.

Наріман Аметов отримав 15 років, Енвер Халілаєв – 14,5 років, Вохід Мустафаєв та Алі Мамутов – по 14 років ув’язнення.

За словами рідних обвинувачених, суд несподівано форсував процес та фактично за один день перейшов від дебатів до оголошення вироку.

Як відбувався суд

Донька Ремзі Куртнезірова Еміне Іслямова розповіла, що засідання проходили у надзвичайно стислому режимі.

За її словами, ще вдень адвокат повідомляла, що засідання триває, а вже ввечері стало відомо про оголошення вироку.

Рідні та активісти не встигли приїхати до суду, як це відбувалося під час попередніх процесів.

Що відомо про стан засудженого імама

Колишній імам мечеті у селі Лобаново Ремзі Куртнезіров переніс три інсульти, трепанацію черепа та має діабет і гіпертонію.

Через інвалідність і параліч правої частини тіла він перебував під домашнім арештом.

Рідні також повідомляли, що під час перебування у лікарні на судово-психіатричній експертизі він схуд на 12 кілограмів.

До розгляду апеляції Куртнезіров перебуватиме вдома.

Що кажуть активісти

Кримськотатарські активісти заявляють, що раніше дати оголошення вироків повідомляли заздалегідь, щоб рідні та групи підтримки могли приїхати до суду.

Тепер, за їхніми словами, процеси дедалі частіше проводять у прискореному та непублічному режимі.

Правозахисники вважають, що це роблять для зменшення суспільного резонансу та обмеження проявів солідарності з кримськими татарами.

проясніть чому це новина має когось тут цікавити ? ці люди боролися за Незалежність України ? поширення Української Мови чи Церкви на півострові , чи в чому їх заслуга перед Україною ?
22.05.2026 11:40 Відповісти
бо це громадяни України незаконно засуджені
22.05.2026 11:41 Відповісти
за останні місяці ЗСУ тричі вразила пускові та сховища Іскандерів на непомітних закинутих совіцьких базах в лісах в Криму.

відгадай з трьох раз хто дав координати ?

22.05.2026 11:55 Відповісти
поясніть чому в Криму судять лише киримли ?
не українських патріотів.
не "добрих рузьких",
а лише кримських татар ?

бо наразі киримли й є опір кацапській окупації

.
22.05.2026 11:58 Відповісти
Хлопці козакиі. Но колись наши танки все ж дійдуть до Джанкоя.
22.05.2026 11:44 Відповісти
Скоріше б вже !
мені нічого не потрібно тільки ціла Україна з нашим Кримом
22.05.2026 12:11 Відповісти
ось так може статися з кожним,
куди прийдуть рашисти..
22.05.2026 11:45 Відповісти
що аж висрався на Цензорі !

що аж кондрашка схопила...

.
22.05.2026 12:01 Відповісти
А є якись методи руйнування цього проекту від окупантів ?
22.05.2026 11:49 Відповісти
22.05.2026 11:55 Відповісти
знову Велике Будівництво?

.
22.05.2026 11:59 Відповісти
Кацапи хочуть назавжди закріпити ці території- треба їх гнати безпилотниками

чому досі не руйнують ту жд дорогу - вважаю що був договорняк між Ермаком і Козаком
Тобто Ермака треба судити за держзраду
22.05.2026 12:15 Відповісти
...лядський руській мір,"перднеш,"в сусідньому селі чути буде.Ще в 30 роки двадцятого століття подумати боялись,здавали і тепер нічого не помінялось.Рабська покірність у всьому .Як приклад Тургєнєва "Муму",поміщик наказав втопити собачку Герасіму і той це зробив.Щоб підти геть з собакою,або спалити постройки барину,той свого друга собаку втопив і потім пішов геть від поміщика.
22.05.2026 12:00 Відповісти
ми українці - діти сонця і степу Вони ( угрофіни) - діти тіні і болота
22.05.2026 12:17 Відповісти
 
 