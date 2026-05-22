П’ятьох кримських татар із Джанкоя засудили у РФ до 14–20 років ув’язнення

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону п’ятьом кримським татарам із Джанкойського району окупованого Криму винесли вироки у прискореному режимі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Кримська солідарність".

Кого засудили

Імама Ремзі Куртнезірова засудили до 20 років ув’язнення.

Наріман Аметов отримав 15 років, Енвер Халілаєв – 14,5 років, Вохід Мустафаєв та Алі Мамутов – по 14 років ув’язнення.

За словами рідних обвинувачених, суд несподівано форсував процес та фактично за один день перейшов від дебатів до оголошення вироку.

Як відбувався суд

Донька Ремзі Куртнезірова Еміне Іслямова розповіла, що засідання проходили у надзвичайно стислому режимі.

За її словами, ще вдень адвокат повідомляла, що засідання триває, а вже ввечері стало відомо про оголошення вироку.

Рідні та активісти не встигли приїхати до суду, як це відбувалося під час попередніх процесів.

Що відомо про стан засудженого імама

Колишній імам мечеті у селі Лобаново Ремзі Куртнезіров переніс три інсульти, трепанацію черепа та має діабет і гіпертонію.

Через інвалідність і параліч правої частини тіла він перебував під домашнім арештом.

Рідні також повідомляли, що під час перебування у лікарні на судово-психіатричній експертизі він схуд на 12 кілограмів.

До розгляду апеляції Куртнезіров перебуватиме вдома.

Що кажуть активісти

Кримськотатарські активісти заявляють, що раніше дати оголошення вироків повідомляли заздалегідь, щоб рідні та групи підтримки могли приїхати до суду.

Тепер, за їхніми словами, процеси дедалі частіше проводять у прискореному та непублічному режимі.

Правозахисники вважають, що це роблять для зменшення суспільного резонансу та обмеження проявів солідарності з кримськими татарами.

