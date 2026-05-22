В РФ крымских татар из Джанкоя приговорили к 14-20 годам лишения свободы
В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону пяти крымским татарам из Джанкойского района оккупированного Крыма вынесли приговоры в ускоренном порядке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крымская солидарность".
Кого осудили
Имама Ремзи Куртнезирова приговорили к 20 годам лишения свободы.
Нариман Аметов получил 15 лет, Энвер Халилаев – 14,5 лет, Вохид Мустафаев и Али Мамутов – по 14 лет лишения свободы.
По словам родственников обвиняемых, суд неожиданно форсировал процесс и фактически за один день перешел от прений к оглашению приговора.
Как проходил суд
Дочь Ремзи Куртнезирова Эмине Ислямова рассказала, что заседания проходили в чрезвычайно сжатом режиме.
По ее словам, еще днем адвокат сообщала, что заседание продолжается, а уже вечером стало известно об оглашении приговора.
Родственники и активисты не успели приехать в суд, как это происходило во время предыдущих процессов.
Что известно о состоянии осужденного имама
Бывший имам мечети в селе Лобаново Ремзи Куртнезиров перенес три инсульта, трепанацию черепа и страдает диабетом и гипертонией.
Из-за инвалидности и паралича правой части тела он находился под домашним арестом.
Родственники также сообщали, что во время пребывания в больнице на судебно-психиатрической экспертизе он похудел на 12 килограммов.
До рассмотрения апелляции Куртнезиров будет находиться дома.
Что говорят активисты
Крымскотатарские активисты заявляют, что раньше о датах оглашения приговоров сообщали заранее, чтобы родственники и группы поддержки могли приехать в суд.
Теперь, по их словам, процессы все чаще проводят в ускоренном и непубличном режиме.
Правозащитники считают, что это делается для уменьшения общественного резонанса и ограничения проявлений солидарности с крымскими татарами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
відгадай з трьох раз хто дав координати ?
.
не українських патріотів.
не "добрих рузьких",
а лише кримських татар ?
бо наразі киримли й є опір кацапській окупації
.
мені нічого не потрібно тільки ціла Україна з нашим Кримом
куди прийдуть рашисти..
що аж кондрашка схопила...
.
.
чому досі не руйнують ту жд дорогу - вважаю що був договорняк між Ермаком і Козаком
Тобто Ермака треба судити за держзраду