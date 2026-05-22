В РФ крымских татар из Джанкоя приговорили к 14-20 годам лишения свободы

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону пяти крымским татарам из Джанкойского района оккупированного Крыма вынесли приговоры в ускоренном порядке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крымская солидарность".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кого осудили

Имама Ремзи Куртнезирова приговорили к 20 годам лишения свободы.

Нариман Аметов получил 15 лет, Энвер Халилаев – 14,5 лет, Вохид Мустафаев и Али Мамутов – по 14 лет лишения свободы.

По словам родственников обвиняемых, суд неожиданно форсировал процесс и фактически за один день перешел от прений к оглашению приговора.

Читайте: За время оккупации Крыма РФ 399 человек стали политическими заключенными или подверглись преследованиям, большинство – крымские татары

Как проходил суд

Дочь Ремзи Куртнезирова Эмине Ислямова рассказала, что заседания проходили в чрезвычайно сжатом режиме.

По ее словам, еще днем адвокат сообщала, что заседание продолжается, а уже вечером стало известно об оглашении приговора.

Родственники и активисты не успели приехать в суд, как это происходило во время предыдущих процессов.

Читайте также: В Крыму оккупанты приговорили двух местных жителей к 17 и 15 годам лишения свободы

Что известно о состоянии осужденного имама

Бывший имам мечети в селе Лобаново Ремзи Куртнезиров перенес три инсульта, трепанацию черепа и страдает диабетом и гипертонией.

Из-за инвалидности и паралича правой части тела он находился под домашним арестом.

Родственники также сообщали, что во время пребывания в больнице на судебно-психиатрической экспертизе он похудел на 12 килограммов.

До рассмотрения апелляции Куртнезиров будет находиться дома.

Читайте также: Четырех задержанных крымских татанок "суд" в оккупированном Крыму отправил в СИЗО на два месяца

Что говорят активисты

Крымскотатарские активисты заявляют, что раньше о датах оглашения приговоров сообщали заранее, чтобы родственники и группы поддержки могли приехать в суд.

Теперь, по их словам, процессы все чаще проводят в ускоренном и непубличном режиме.

Правозащитники считают, что это делается для уменьшения общественного резонанса и ограничения проявлений солидарности с крымскими татарами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 71-летняя крымчанка-политзаключенная Галина Довгопола написала письмо из колонии в РФ: "Я направила ходатайство об отказе от российского гражданства"