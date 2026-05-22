563 15

В РФ крымских татар из Джанкоя приговорили к 14-20 годам лишения свободы

Российский суд в ускоренном режиме вынес приговоры крымским татарам

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону пяти крымским татарам из Джанкойского района оккупированного Крыма вынесли приговоры в ускоренном порядке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крымская солидарность".

Кого осудили

Имама Ремзи Куртнезирова приговорили к 20 годам лишения свободы.

Нариман Аметов получил 15 лет, Энвер Халилаев – 14,5 лет, Вохид Мустафаев и Али Мамутов – по 14 лет лишения свободы.

По словам родственников обвиняемых, суд неожиданно форсировал процесс и фактически за один день перешел от прений к оглашению приговора.

Как проходил суд

Дочь Ремзи Куртнезирова Эмине Ислямова рассказала, что заседания проходили в чрезвычайно сжатом режиме.

По ее словам, еще днем адвокат сообщала, что заседание продолжается, а уже вечером стало известно об оглашении приговора.

Родственники и активисты не успели приехать в суд, как это происходило во время предыдущих процессов.

Что известно о состоянии осужденного имама

Бывший имам мечети в селе Лобаново Ремзи Куртнезиров перенес три инсульта, трепанацию черепа и страдает диабетом и гипертонией.

Из-за инвалидности и паралича правой части тела он находился под домашним арестом.

Родственники также сообщали, что во время пребывания в больнице на судебно-психиатрической экспертизе он похудел на 12 килограммов.

До рассмотрения апелляции Куртнезиров будет находиться дома.

Что говорят активисты

Крымскотатарские активисты заявляют, что раньше о датах оглашения приговоров сообщали заранее, чтобы родственники и группы поддержки могли приехать в суд.

Теперь, по их словам, процессы все чаще проводят в ускоренном и непубличном режиме.

Правозащитники считают, что это делается для уменьшения общественного резонанса и ограничения проявлений солидарности с крымскими татарами.

проясніть чому це новина має когось тут цікавити ? ці люди боролися за Незалежність України ? поширення Української Мови чи Церкви на півострові , чи в чому їх заслуга перед Україною ?
22.05.2026 11:40 Ответить
бо це громадяни України незаконно засуджені
22.05.2026 11:41 Ответить
за останні місяці ЗСУ тричі вразила пускові та сховища Іскандерів на непомітних закинутих совіцьких базах в лісах в Криму.

відгадай з трьох раз хто дав координати ?

.
22.05.2026 11:55 Ответить
поясніть чому в Криму судять лише киримли ?
не українських патріотів.
не "добрих рузьких",
а лише кримських татар ?

бо наразі киримли й є опір кацапській окупації

.
22.05.2026 11:58 Ответить
Хлопці козакиі. Но колись наши танки все ж дійдуть до Джанкоя.
22.05.2026 11:44 Ответить
Скоріше б вже !
мені нічого не потрібно тільки ціла Україна з нашим Кримом
22.05.2026 12:11 Ответить
ось так може статися з кожним,
куди прийдуть рашисти..
22.05.2026 11:45 Ответить
що аж висрався на Цензорі !

що аж кондрашка схопила...

.
22.05.2026 12:01 Ответить
А є якись методи руйнування цього проекту від окупантів ?
22.05.2026 11:49 Ответить
22.05.2026 11:55 Ответить
знову Велике Будівництво?

.
22.05.2026 11:59 Ответить
Кацапи хочуть назавжди закріпити ці території- треба їх гнати безпилотниками

чому досі не руйнують ту жд дорогу - вважаю що був договорняк між Ермаком і Козаком
Тобто Ермака треба судити за держзраду
22.05.2026 12:15 Ответить
...лядський руській мір,"перднеш,"в сусідньому селі чути буде.Ще в 30 роки двадцятого століття подумати боялись,здавали і тепер нічого не помінялось.Рабська покірність у всьому .Як приклад Тургєнєва "Муму",поміщик наказав втопити собачку Герасіму і той це зробив.Щоб підти геть з собакою,або спалити постройки барину,той свого друга собаку втопив і потім пішов геть від поміщика.
22.05.2026 12:00 Ответить
ми українці - діти сонця і степу Вони ( угрофіни) - діти тіні і болота
22.05.2026 12:17 Ответить
 
 