Четырех задержанных крымских татар "суд" в оккупированном Крыму отправил в СИЗО на два месяца

Сегодня, 16 октября в подконтрольном РФ Киевском районном суде состоялись заседания по избранию меры пресечения задержанным во время обысков в Бахчисарайском и Севастопольском районах четырем крымским татаркам - Эсми Ниметулаевой, Насибе Саидовой, Эльвизе Алиевой и Февзие Османовой.

Об этом сообщает правозащитный проект "Крымская солидарность".

Как отмечается, к зданию суда подъехали родственники и крымские татары из разных районов Крыма.

Известно, что "суд" отправил в СИЗО всех четырех женщин на два месяца.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, который представляет интересы Ниметулаевой, все четыре заседания по избранию меры пресечения задержанным женщинам состоялись в закрытом режиме.

"Это мы также считаем необоснованным. Содержаться они будут, видимо, в СИЗО-1 Симферополя", - сказал защитник.

Также Курбединов рассказал, что на заседании "звучали очередные фразы ФСБ, что наши подзащитные могут скрыться".

"Однако никаких доказательств фактически после этого, конечно, не было предоставлено. Эсма хорошо держится, насколько это возможно. Она на судебном заседании была в клетке. Абсолютно абсурдная и ужасная ситуация, которая сама по себе ничего общего не имеет с законом и влечет за собой тяжкие последствия в виде лишения свободы невиновных людей", - рассказал адвокат.

Защитник 20-летней Эльвизы Алиевой Эдем Семедляев после заседания отметил: несмотря на то, что девушку ни разу не привлекали к административной ответственности, ее все равно отправили в СИЗО.

Сообщается, что во время заседания возле суда находились родственники и знакомые обвиняемых женщин. Территорию не оцепляли, однако возле суда дежурили две машины Росгвардии. Позже полиция разогнала всех присутствующих, кроме родственников.

Напомним, утром 15 октября представители российских силовых органов оккупационной администрации провели обыски в нескольких домах крымскотатарских женщин. Были задержаны жена политзаключенного Ремзи Ниметулаева - многодетная мать Эсма Ниметулаева, преподаватель детского сада Насиба Саидова, Эльвиза Алиева и Февзие Османова. Всех их доставили в Управление ФСБ РФ в городе Симферополь.