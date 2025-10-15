РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11546 посетителей онлайн
Новости Фото Обыски у крымских татар
438 1

Россияне незаконно задержали нескольких крымскотатарских женщин в оккупированном Крыму, - Лубинец. ФОТО

Россия продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму. Сегодня утром представители российских силовых органов оккупационной администрации провели обыски в нескольких домах крымскотатарских женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Россияне задержали нескольких крымскотатарских женщин

Отмечается, что преследованию были подвергнуты жена политзаключенного Ремзи Ниметулаева - многодетная мать Эсма Ниметулаева, преподаватель детского сада Насиба Саидова, Эльвиза Алиева и Февзие Османова. Все они незаконно задержаны и доставлены в Управление ФСБ РФ в городе Симферополь.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Я решительно осуждаю эти действия российской оккупационной власти, которые являются очередным проявлением целенаправленной репрессивной политики и дискриминации по национальному и религиозному признаку представителей коренного народа Украины - крымских татар. Такие незаконные обыски и аресты имеют целью запугивание местного населения, несут за собой скрытый способ вытеснения крымских татар с полуострова", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что своими действиями государство-оккупант грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности статью 64 IV Женевской конвенции.

Также читайте: Оккупанты повторно заключили крымского татарина Ленура Халилова, освобожденного из колонии из-за тяжелого состояния здоровья, - "Крымская солидарность"

"Подчеркиваю: в соответствии с международным правом Россия обязана немедленно прекратить политически мотивированные преследования на временно оккупированном Крымском полуострове и обеспечить соблюдение прав и свобод всех граждан Украины", - отметил омбудсмен.

Автор: 

Крым (26502) крымские татары (2718) Лубинец Дмитрий (502)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вони у Криму взагалі щось законне роблять?
показать весь комментарий
15.10.2025 21:12 Ответить
 
 