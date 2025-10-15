Россияне незаконно задержали нескольких крымскотатарских женщин в оккупированном Крыму, - Лубинец. ФОТО

Россия продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму. Сегодня утром представители российских силовых органов оккупационной администрации провели обыски в нескольких домах крымскотатарских женщин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что преследованию были подвергнуты жена политзаключенного Ремзи Ниметулаева - многодетная мать Эсма Ниметулаева, преподаватель детского сада Насиба Саидова, Эльвиза Алиева и Февзие Османова. Все они незаконно задержаны и доставлены в Управление ФСБ РФ в городе Симферополь.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Я решительно осуждаю эти действия российской оккупационной власти, которые являются очередным проявлением целенаправленной репрессивной политики и дискриминации по национальному и религиозному признаку представителей коренного народа Украины - крымских татар. Такие незаконные обыски и аресты имеют целью запугивание местного населения, несут за собой скрытый способ вытеснения крымских татар с полуострова", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что своими действиями государство-оккупант грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности статью 64 IV Женевской конвенции.

Также читайте: Оккупанты повторно заключили крымского татарина Ленура Халилова, освобожденного из колонии из-за тяжелого состояния здоровья, - "Крымская солидарность"

"Подчеркиваю: в соответствии с международным правом Россия обязана немедленно прекратить политически мотивированные преследования на временно оккупированном Крымском полуострове и обеспечить соблюдение прав и свобод всех граждан Украины", - отметил омбудсмен.