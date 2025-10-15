Росіяни незаконно затримали кількох кримськотатарських жінок в окупованому Криму, - Лубінець. ФОТО

Росія продовжує репресії проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Сьогодні вранці представники російських силових органів окупаційної адміністрації провели обшуки у декількох будинках кримськотатарських жінок.

про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що переслідуванню були піддані дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва - багатодітна мати Есма Німетулаєва, викладачка дитячого садка Насіба Саідова, Ельвіза Алієва та Фєвзіє Османова. Усіх їх незаконно затримано та доправлено до Управління ФСБ РФ у місті Сімферополь.

"Я рішуче засуджую ці дії російської окупаційної влади, які є черговим проявом цілеспрямованої репресивної політики та дискримінації за національною та релігійною ознакою представників корінного народу України — кримських татар. Такі незаконні обшуки та арешти мають на меті залякування місцевого населення, несуть за собою прихований спосіб витіснення кримських татар з півострова", - наголосив Лубінець.

Він додав, що своїми діями держава-окупант грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статтю 64 IV Женевської конвенції.

"Наголошую: відповідно до міжнародного права Росія зобов’язана негайно припинити політично мотивовані переслідування на тимчасово окупованому Кримському півострові та забезпечити дотримання прав і свобод усіх громадян України", - зауважив омбудсмен.