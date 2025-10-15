УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12805 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обшуки у кримських татар
488 1

Росіяни незаконно затримали кількох кримськотатарських жінок в окупованому Криму, - Лубінець. ФОТО

Росія продовжує репресії проти кримських татар у тимчасово окупованому Криму. Сьогодні вранці представники російських силових органів окупаційної адміністрації провели обшуки у декількох будинках кримськотатарських жінок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Росіяни затримали кількох кримськотатарських жінок

Зазначається, що переслідуванню були піддані дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва - багатодітна мати Есма Німетулаєва, викладачка дитячого садка Насіба Саідова, Ельвіза Алієва та Фєвзіє Османова. Усіх їх незаконно затримано та доправлено до Управління ФСБ РФ у місті Сімферополь.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Я рішуче засуджую ці дії російської окупаційної влади, які є черговим проявом цілеспрямованої репресивної політики та дискримінації за національною та релігійною ознакою представників корінного народу України — кримських татар. Такі незаконні обшуки та арешти мають на меті залякування місцевого населення, несуть за собою прихований спосіб витіснення кримських татар з півострова", - наголосив Лубінець.

Він додав, що своїми діями держава-окупант грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статтю 64 IV Женевської конвенції.

Також читайте: Окупанти повторно ув’язнили кримського татарина Ленура Халілова, звільненого з колонії через важкий стан здоров’я, - "Кримська солідарність"

"Наголошую: відповідно до міжнародного права Росія зобов’язана негайно припинити політично мотивовані переслідування на тимчасово окупованому Кримському півострові та забезпечити дотримання прав і свобод усіх громадян України", - зауважив омбудсмен.

Автор: 

Крим (14278) кримські татари (2006) Лубінець Дмитро (641)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вони у Криму взагалі щось законне роблять?
показати весь коментар
15.10.2025 21:12 Відповісти
 
 