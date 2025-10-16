Чотирьох затриманих кримських татарок "суд" в окупованому Криму відправив у СІЗО на два місяці

Сьогодні, 16 жовтня у підконтрольному РФ київському районному суді відбулися засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманим під час обшуків у Бахчисарайському та Севастопольському районах чотирьом кримським татаркам – Есмі Німетулаєвій, Насібі Саїдовій, Ельвізі Алієвій та Февзіє Османовій.

Про це повідомляє правозахисний проєкт "Кримська солідарність".

Як зазначається, до будівлі суду під'їхали родичі та кримські татари із різних районів Криму.

Відомо, що "суд" відправив до СІЗО усіх чотирьох жінок на два місяці.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, який представляє інтереси Німетулаєвої, усі чотири засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманим жінкам відбулися в закритому режимі.

"Це ми також вважаємо необґрунтованим. Утримуватимуться вони, мабуть, у СІЗО-1 Сімферополя", - сказав захисник.

Також Курбедінов розповів, що на засіданні "звучали чергові фрази ФСБ, що наші підзахисні можуть сховатися".

"Однак жодних доказів фактично після цього, звичайно, не було надано. Есма добре тримається, наскільки це можливо. Вона на судовому засіданні була у клітці. Абсолютно абсурдна і жахлива ситуація, яка сама по собі нічого спільного не має із законом і тягне за собою тяжкі наслідки у вигляді позбавлення волі невинних людей", - розповів адвокат.

Захисник 20-річної Ельвізи Алієвої Едем Семедляєв після засідання зазначив: попри те, що дівчину жодного разу не притягали до адміністративної відповідальності, її все одно відправили до СІЗО.

Повідомляється, що під час засідання біля суду перебували родичі та знайомі обвинувачених жінок. Територію не оточували, проте біля суду чергували дві машини Росгвардії. Пізніше поліція розігнала всіх присутніх, крім родичів.

Нагадаємо, вранці 15 жовтня представники російських силових органів окупаційної адміністрації провели обшуки у декількох будинках кримськотатарських жінок. Були затримані дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва - багатодітна мати Есма Німетулаєва, викладачка дитячого садка Насіба Саідова, Ельвіза Алієва та Фєвзіє Османова. Усіх їх доправили до Управління ФСБ РФ у місті Сімферополь.