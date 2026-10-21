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Новости Уклонение от мобилизации
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Женился на будущей теще, чтобы выехать за границу: в Винницкой области разоблачили фиктивный брак

На границе с Молдовой 37-летний мужчина признался, что женился на матери своей избранницы

На пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники отказали в выезде в Молдову 37-летнему мужчине, который три месяца назад женился на матери своей избранницы. По данным ГПСУ, брак был заключен с целью обойти ограничения на пересечение государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Мужчина прибыл на границу вместе со своей 52-летней женой, имеющей инвалидность. Во время проверки документов пара уверяла пограничников, что их объединила настоящая любовь, а 15-летняя разница в возрасте не стала препятствием для отношений.

Однако во время общения "супруги" начали путаться в ответах. Мужчина и женщина не смогли согласованно рассказать об обстоятельствах знакомства и совместной жизни.

В конце концов житель Винницы признался, что его спутница на самом деле является матерью женщины, с которой он находится в отношениях.

По информации пограничников, брак с будущей тещей мужчина заключил, чтобы получить основания для выезда за границу.

В результате ему отказали в пропуске через государственную границу.

В Национальную полицию направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу.

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Винницкая область (1267) граница (5635) Молдова (2166) пограничники (1871) шлюб (16) уклонисты (1471)
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Топ комментарии
+4
"Прикордонників" це взагалі грати не повинно.
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21.10.2026 14:31 Ответить
+3
Экс-генпрокурора Кравченка про обстоятельства выезда не допрашивали).
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21.10.2026 14:31 Ответить
+1
Просто кохання з першого погляду, не подули і розписалися, що тут потрібно ще доказувати?
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21.10.2026 14:22 Ответить

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