Женился на будущей теще, чтобы выехать за границу: в Винницкой области разоблачили фиктивный брак

На пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники отказали в выезде в Молдову 37-летнему мужчине, который три месяца назад женился на матери своей избранницы. По данным ГПСУ, брак был заключен с целью обойти ограничения на пересечение государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Мужчина прибыл на границу вместе со своей 52-летней женой, имеющей инвалидность. Во время проверки документов пара уверяла пограничников, что их объединила настоящая любовь, а 15-летняя разница в возрасте не стала препятствием для отношений.

Однако во время общения "супруги" начали путаться в ответах. Мужчина и женщина не смогли согласованно рассказать об обстоятельствах знакомства и совместной жизни.

В конце концов житель Винницы признался, что его спутница на самом деле является матерью женщины, с которой он находится в отношениях.

По информации пограничников, брак с будущей тещей мужчина заключил, чтобы получить основания для выезда за границу.

В результате ему отказали в пропуске через государственную границу.

В Национальную полицию направлено сообщение по статье 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу.

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