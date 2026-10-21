Одружився з майбутньою тещею, щоб виїхати за кордон: на Вінниччині викрили фіктивний шлюб
На пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники відмовили у виїзді до Молдови 37-річному чоловіку, який три місяці тому одружився з матір'ю своєї обраниці. За даними ДПСУ, шлюб уклали, щоб обійти обмеження на перетин державного кордону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.
Чоловік прибув на кордон разом із 52-річною дружиною, яка має інвалідність. Під час перевірки документів пара запевняла прикордонників, що їх поєднало справжнє кохання, а 15-річна різниця у віці не стала перешкодою для стосунків.
Однак під час спілкування "подружжя" почало плутатися у відповідях. Чоловік і жінка не змогли узгоджено розповісти про обставини знайомства та спільне життя.
Зрештою вінничанин зізнався, що його супутниця насправді є матір'ю жінки, з якою він перебуває у стосунках.
За інформацією прикордонників, шлюб із майбутньою тещею чоловік уклав, щоб отримати підстави для виїзду за кордон.
У результаті йому відмовили у пропуску через державний кордон.
До Національної поліції направили повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль