Одружився з майбутньою тещею, щоб виїхати за кордон: на Вінниччині викрили фіктивний шлюб

На пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники відмовили у виїзді до Молдови 37-річному чоловіку, який три місяці тому одружився з матір'ю своєї обраниці. За даними ДПСУ, шлюб уклали, щоб обійти обмеження на перетин державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Чоловік прибув на кордон разом із 52-річною дружиною, яка має інвалідність. Під час перевірки документів пара запевняла прикордонників, що їх поєднало справжнє кохання, а 15-річна різниця у віці не стала перешкодою для стосунків.

Однак під час спілкування "подружжя" почало плутатися у відповідях. Чоловік і жінка не змогли узгоджено розповісти про обставини знайомства та спільне життя.

Зрештою вінничанин зізнався, що його супутниця насправді є матір'ю жінки, з якою він перебуває у стосунках.

За інформацією прикордонників, шлюб із майбутньою тещею чоловік уклав, щоб отримати підстави для виїзду за кордон.

У результаті йому відмовили у пропуску через державний кордон.

До Національної поліції направили повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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