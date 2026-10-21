В Николаевской области раскрыли злоупотребления с компенсациями по программе "єВідновлення". ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаевской области раскрыли случай незаконного получения более 2,5 миллиона гривен государственной компенсации за жилье, поврежденное в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным следствия, сельский голова, его заместитель и полицейский организовали оформление частично отремонтированной квартиры как полностью уничтоженной, чтобы получить средства по программе "єВідновлення". Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры всем троим сообщено о подозрении.

В марте 2022 года российские обстрелы повредили коммунальную квартиру, которую полицейский использовал в качестве служебного жилья. В 2023 году ее частично отремонтировали за счет местного бюджета и благотворительных организаций.



По версии следствия, в 2024 году сельский голова и полицейский организовали получение компенсации за эту недвижимость как за уничтоженную. Для этого квартиру приватизировали, переоформили как индивидуальный жилой дом и изменили адрес, чтобы скрыть ее прежний статус и проведенный ремонт.



Несмотря на техническое заключение об удовлетворительном состоянии основных конструкций, в феврале 2025 года комиссия во главе с заместителем сельского головы признала дом разрушенным и непригодным для проживания.



После утверждения соответствующих решений полицейский и его семья получили четыре жилищных сертификата на сумму более 2,5 миллиона гривен. В январе 2026 года на них приобрели квартиру в Николаеве.



6 октября 2026 года сельскому голове и его заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением, а полицейскому - в пособничестве в совершении этого преступления.







Читайте: СБУ сообщила, что разоблачила еще шестерых агитаторов рашизма. ФОТОрепортаж