На Миколаївщині викрили зловживання з компенсаціями за програмою "єВідновлення". ФОТОрепортаж

На Миколаївщині викрили незаконне отримання понад 2,5 мільона гривень державної компенсації за житло, пошкоджене російськими обстрілами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генерального прокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними слідства, сільський голова, його заступник та поліцейський організували оформлення частково відремонтованої квартири як повністю знищеної, щоб отримати кошти за програмою "єВідновлення". За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури всім трьом повідомлено про підозру.

У березні 2022 року російські обстріли пошкодили комунальну квартиру, яку поліцейський використовував як службове житло. У 2023 році її частково відремонтували коштом місцевого бюджету та благодійних організацій.



За версією слідства, у 2024 році сільський голова та поліцейський організували отримання компенсації за цю нерухомість як за знищену. Для цього квартиру приватизували, переоформили як індивідуальний житловий будинок та змінили адресу, щоб приховати її попередній статус і проведений ремонт.



Попри технічний висновок про задовільний стан основних конструкцій, у лютому 2025 року комісія на чолі із заступником сільського голови визнала будинок зруйнованим і непридатним для проживання.



Після затвердження відповідних рішень поліцейський та його родина отримали чотири житлові сертифікати на понад 2,5 мільйона гривень. У січні 2026 року за них придбали квартиру в Миколаєві.



6 жовтня 2026 року сільському голові та його заступнику повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, поліцейському - у пособництві у вчиненні цього злочину.







Читайте: СБУ прозвітувала, що викрила ще шістьох агітаторів рашизму. ФОТОрепортаж