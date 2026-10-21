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Новини Виправдовування збройної агресії РФ
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СБУ прозвітувала, що викрила ще шістьох агітаторів рашизму. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще шістьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та розпалювали міжнаціональну і релігійну ненависть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

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Подробиці

Так, у Києві затримано пропагандистку, яка протягом 2025-2026 років опублікувала майже 100 тисяч дописів у Телеграм-каналах, у тому числі із закликами вбивати українців.

Також вона агітувала до насильства над однією з національних меншин. Зокрема, фігурантка закликала знищувати храми релігійних громад.

У Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали ще одного агітатора, який працював на замовлення представника РФ.

За вказівкою російського куратора його поплічник адміністрував місцевий Телеграм-канал з аудиторією понад 13 тисяч підписників, де виступав на підтримку рашистів.

Задокументовано, як фігурант створював контент, в якому просував пропагандистські матеріали РФ та поширював деструктивні меседжі, що загрожували інформаційній безпеці України.

На Черкащині викрито дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка в Телеграм-чатах вихваляла Путіна та заперечувала збройну агресію РФ.

Встановлено, що жінка поширювала ворожу пропаганду серед своїх знайомих та під час листування з парафіянами.

Також в регіоні підозру отримав громадянин Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні.

У Телеграм-каналах він називав повномасштабну війну "внутрішнім громадянським конфліктом" та підтримував захоплення частини території східних областей нашої держави.

На Закарпатті викрито ще двох агітаторок, які з власних акаунтів у соцмережах закликали до "відокремлення" Закарпаття від України. Також вони поширювали прокремлівські наративи та виправдовували збройну агресію РФ.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із такими закликами, вчинені з використанням засобів масової інформації;
  • розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України;
  • провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку збройної агресії проти України;
  • умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі і ненависті, поєднані з погрозами;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки викрила ще шістьох прокремлівських агітаторів
Служба безпеки викрила ще шістьох прокремлівських агітаторів
Служба безпеки викрила ще шістьох прокремлівських агітаторів
Служба безпеки викрила ще шістьох прокремлівських агітаторів

Дивіться: 18-річний студент готував теракт у Києві та коригував удари РФ у двох областях України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (17434) Миколаїв (1684) Миколаївська область (2494) СБУ (13042) Закарпатська область (2133) Черкаська область (279) Миколаївський район (291)
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