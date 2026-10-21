СБУ прозвітувала, що викрила ще шістьох агітаторів рашизму. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще шістьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України. Зловмисники публічно виправдовували збройну агресію РФ та розпалювали міжнаціональну і релігійну ненависть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України.

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Подробиці

Так, у Києві затримано пропагандистку, яка протягом 2025-2026 років опублікувала майже 100 тисяч дописів у Телеграм-каналах, у тому числі із закликами вбивати українців.

Також вона агітувала до насильства над однією з національних меншин. Зокрема, фігурантка закликала знищувати храми релігійних громад.

У Миколаєві кіберфахівці СБУ затримали ще одного агітатора, який працював на замовлення представника РФ.

За вказівкою російського куратора його поплічник адміністрував місцевий Телеграм-канал з аудиторією понад 13 тисяч підписників, де виступав на підтримку рашистів.

Задокументовано, як фігурант створював контент, в якому просував пропагандистські матеріали РФ та поширював деструктивні меседжі, що загрожували інформаційній безпеці України.

На Черкащині викрито дружину настоятеля храму УПЦ (МП), яка в Телеграм-чатах вихваляла Путіна та заперечувала збройну агресію РФ.

Встановлено, що жінка поширювала ворожу пропаганду серед своїх знайомих та під час листування з парафіянами.

Також в регіоні підозру отримав громадянин Росії, який має посвідку на постійне проживання в Україні.

У Телеграм-каналах він називав повномасштабну війну "внутрішнім громадянським конфліктом" та підтримував захоплення частини території східних областей нашої держави.

На Закарпатті викрито ще двох агітаторок, які з власних акаунтів у соцмережах закликали до "відокремлення" Закарпаття від України. Також вони поширювали прокремлівські наративи та виправдовували збройну агресію РФ.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів в інтересах країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із такими закликами, вчинені з використанням засобів масової інформації;

розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території або державного кордону України;

провадження інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на підтримку збройної агресії проти України;

умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі і ненависті, поєднані з погрозами;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

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