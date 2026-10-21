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Новости Оправдывание агрессии РФ
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СБУ сообщила, что разоблачила еще шестерых агитаторов рашизма. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще шестерых прокремлевских агитаторов в различных регионах Украины. Злоумышленники публично оправдывали вооруженную агрессию РФ и разжигали межнациональную и религиозную ненависть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Подробности

Так, в Киеве задержана пропагандистка, которая в течение 2025–2026 годов опубликовала почти 100 тысяч сообщений в Telegram-каналах, в том числе с призывами убивать украинцев.

Также она призывала к насилию в отношении одного из национальных меньшинств. В частности, фигурантка призывала уничтожать храмы религиозных общин.

В Николаеве киберспециалисты СБУ задержали еще одного агитатора, который работал по заказу представителя РФ.

По указанию российского куратора его пособник администрировал местный Telegram-канал с аудиторией более 13 тысяч подписчиков, где выступал в поддержку рашистов.

Зафиксировано, как фигурант создавал контент, в котором продвигал пропагандистские материалы РФ и распространял деструктивные месседжи, угрожавшие информационной безопасности Украины.

В Черкасской области разоблачена жена настоятеля храма УПЦ (МП), которая в Telegram-чатах восхваляла Путина и отрицала вооруженную агрессию РФ.

Установлено, что женщина распространяла враждебную пропаганду среди своих знакомых и в переписке с прихожанами.

Также в регионе подозреваемым стал гражданин России, имеющий вид на жительство в Украине.

В Telegram-каналах он называл полномасштабную войну "внутренним гражданским конфликтом" и поддерживал захват части территории восточных областей нашего государства.

На Закарпатье разоблачены еще две агитаторши, которые со своих аккаунтов в соцсетях призывали к "отделению" Закарпатья от Украины. Также они распространяли прокремлевские нарративы и оправдывали вооруженную агрессию РФ.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах страны-агрессора.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • публичные призывы к насильственной смене или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, а также распространение материалов с такими призывами, совершенные с использованием средств массовой информации;
  • распространение материалов с призывами к совершению действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины;
  • осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на поддержку вооруженной агрессии против Украины;
  • умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти, сопровождаемые угрозами;
  • оправдание, признание правомерности, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Служба безопасности разоблачила ещё шестерых прокремлёвских агитаторов
Служба безопасности разоблачила ещё шестерых прокремлёвских агитаторов
Служба безопасности разоблачила ещё шестерых прокремлёвских агитаторов
Служба безопасности разоблачила ещё шестерых прокремлёвских агитаторов

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Автор: 

Киев (27800) Николаев (2335) Николаевская область (2503) СБУ (21588) Закарпатская область (2920) Черкасская область (274) Николаевский район (288)
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