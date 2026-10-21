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Новости Задержание корректировщиков Попытка теракта
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18-летний студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ в двух областях Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержан российский агент, который координировал массированные удары РФ по Одессе и Днепру, а также готовил теракт в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Кто работал на врага?

Речь идет о 18-летнем одессите, который в августе этого года навел российский удар по логистическому почтовому терминалу в Одессе.

Студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ
Студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ

Установлено, что он передал россиянам координаты критически важного хаба, который затем атаковали реактивные беспилотники РФ.

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Теракт

Впоследствии молодой человек прибыл в Киев для подготовки теракта. По приезду он установил скрытую видеокамеру с павербанком напротив дома потенциальной жертвы.

"Устройство было замаскировано под коробку из-под сока, обклеенную корой дерева. С помощью "видеоловушки" рашисты надеялись отследить распорядок дня и маршруты передвижения киевлянина.

Чтобы скачать отснятые файлы и передать их врагу, фигурант забрал камеру домой", — говорится в сообщении.

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Задержание

СБУ задержала агента накануне того, как он должен был отправить "отчет" российским спецслужбистам.

Студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ
Студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ

Студент был завербован россиянами, когда после увольнения из одного из почтовых отделений Одессы он искал "легкие" заработки в Telegram-каналах.

Параллельно с подготовкой атаки на логистический хаб агент отслеживал местоположения украинской ПВО и оборонных предприятий в Одесской области.

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Кроме того, он ездил в Днепр, где разведывал для врага предоставленные ему координаты.

Во время обысков у него изъяли замаскированную видеокамеру и смартфон с доказательствами работы на РФ.

Студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ
Студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ
Студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ
Студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ

В настоящее время СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права на залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Киев (27800) СБУ (21581) теракт (2508) корректировщик (206)
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Топ комментарии
+5
млять...
шо у цих довбойобів у макітрі?!!!
гинуть же твої рідні/близькі/знайомі
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21.10.2026 10:12 Ответить
+3
Його рідні не гинули, навпаки вони за расиюшку.
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21.10.2026 10:16 Ответить
+1
"Також він їздив до Дніпра..."
В нахуана росагента з Адеси посилати до Днєпрапєтрофска? Там своїх "пошукачів легких заробітків" - як собак нерізаних...
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21.10.2026 10:17 Ответить

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