18-летний студент готовил теракт в Киеве и корректировал удары РФ в двух областях Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве задержан российский агент, который координировал массированные удары РФ по Одессе и Днепру, а также готовил теракт в столице.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Кто работал на врага?

Речь идет о 18-летнем одессите, который в августе этого года навел российский удар по логистическому почтовому терминалу в Одессе.





Установлено, что он передал россиянам координаты критически важного хаба, который затем атаковали реактивные беспилотники РФ.

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Теракт

Впоследствии молодой человек прибыл в Киев для подготовки теракта. По приезду он установил скрытую видеокамеру с павербанком напротив дома потенциальной жертвы.

"Устройство было замаскировано под коробку из-под сока, обклеенную корой дерева. С помощью "видеоловушки" рашисты надеялись отследить распорядок дня и маршруты передвижения киевлянина.

Чтобы скачать отснятые файлы и передать их врагу, фигурант забрал камеру домой", — говорится в сообщении.

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Задержание

СБУ задержала агента накануне того, как он должен был отправить "отчет" российским спецслужбистам.





Студент был завербован россиянами, когда после увольнения из одного из почтовых отделений Одессы он искал "легкие" заработки в Telegram-каналах.

Параллельно с подготовкой атаки на логистический хаб агент отслеживал местоположения украинской ПВО и оборонных предприятий в Одесской области.

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Кроме того, он ездил в Днепр, где разведывал для врага предоставленные ему координаты.

Во время обысков у него изъяли замаскированную видеокамеру и смартфон с доказательствами работы на РФ.









В настоящее время СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей без права на залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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