18-річний студент готував теракт у Києві та коригував удари РФ у двох областях України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві затримано російського агента, який коригував масовані удари РФ по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у столиці.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Хто працював на ворога?
Йдеться про 18-річного одесита, який у серпні цього року навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі.
Встановлено, що він передав росіянам координати критично важливого хабу, який потім атакували реактивні безпілотники РФ.
Теракт
Згодом юнак прибув до Києва для підготовки теракту. Після приїзду він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви.
"Пристрій був замаскований у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева. За допомогою "відеопастки" рашисти сподівалися відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина.
Щоб завантажити відзняті файли і передати їх ворогу, фігурант забрав камеру додому", - йдеться в повідомленні.
Затримання
СБУ затримала агента напередодні того, як він мав направити "звіт" російським спецслужбістам.
Студента було завербовано росіянами, коли після звільнення з одного з поштових відділень Одеси той шукав "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.
Паралельно з наведенням атаки на логістичний хаб агент відстежував локації української ППО та оборонних підприємств на Одещині.
Також він їздив до Дніпра, де розвідав для ворога надані йому координати.
Під час обшуків у нього вилучено замасковану відеокамеру і смартфон із доказами роботи на РФ.
Наразі СБУ повідомила йому про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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шо у цих довбойобів у макітрі?!!!
гинуть же твої рідні/близькі/знайомі
який?
вкрав в магазині кокаколу? преподу мін'єт зробив за 5 ку?
а тепер є. і не грішок а зрада