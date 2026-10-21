18-річний студент готував теракт у Києві та коригував удари РФ у двох областях України, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві затримано російського агента, який коригував масовані удари РФ по Одесі та Дніпру, а також готував теракт у столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто працював на ворога?

Йдеться про 18-річного одесита, який у серпні цього року навів російський удар по логістичному поштовому терміналу в Одесі.





Встановлено, що він передав росіянам координати критично важливого хабу, який потім атакували реактивні безпілотники РФ.

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Теракт

Згодом юнак прибув до Києва для підготовки теракту. Після приїзду він встановив приховану відеокамеру з павербанком навпроти будинку потенційної жертви.

"Пристрій був замаскований у коробку з-під соку, обклеєну корою дерева. За допомогою "відеопастки" рашисти сподівалися відстежити розпорядок дня та способи переміщення киянина.

Щоб завантажити відзняті файли і передати їх ворогу, фігурант забрав камеру додому", - йдеться в повідомленні.

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Затримання

СБУ затримала агента напередодні того, як він мав направити "звіт" російським спецслужбістам.





Студента було завербовано росіянами, коли після звільнення з одного з поштових відділень Одеси той шукав "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Паралельно з наведенням атаки на логістичний хаб агент відстежував локації української ППО та оборонних підприємств на Одещині.

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Також він їздив до Дніпра, де розвідав для ворога надані йому координати.

Під час обшуків у нього вилучено замасковану відеокамеру і смартфон із доказами роботи на РФ.









Наразі СБУ повідомила йому про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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