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Новини Фото Спроба теракту
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СБУ затримала агента РФ, який готував теракт в Ізмаїлі: виготовив 10-кілограмову бомбу. ФОТОрепортаж

СБУ викрила агента РФ, який готував підрив адмінбудівлі в Ізмаїлі. Він виготовив СВП потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та планував дистанційний підрив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Зірвано спробу теракту в Ізмаїлі

"Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф підготувати теракт в Одеській області. За результатами дій на випередження у Білгород-Дністровському районі затримано російського агента, який планував підірвати адмінбудівлю однієї з держустанов в Ізмаїлі", - ідеться в повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, фігурант мав закласти поблизу об’єкта саморобну бомбу потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та "підсилену" металевими шурупами і болтами.

Після закладки вибухівки російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її у годину пік, щоб спричинити максимальні жертви серед цивільного населення.

У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні України.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів і затримали їхнього поплічника, коли він завершував спорядження саморобного вибухового пристрою (СВП) у власній квартирі.

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ФСБ завербувала наркозалежного

За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований російськими спецслужбістами місцевий наркозалежний. До їхньої уваги він потрапив у липні цього року, коли шукав заробітки у чатах Телеграм-каналів.

Погодившись на обіцянку "легких" коштів з рф, чоловік приступив до підготовки теракту. Для цього він отримав від куратора з країни-агресора покрокову інструкцію з виготовлення СВП і придбав відповідні компоненти.

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Для дистанційного підриву фігурант спорядив саморобну бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для рашистів.

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Загрожує 12 років позбавлення волі

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Автор: 

Ізмаїл (141) Одеська область (4215) СБУ (12942) теракт (1209) Ізмаїльський район (54)
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