СБУ затримала агента РФ, який готував теракт в Ізмаїлі: виготовив 10-кілограмову бомбу. ФОТОрепортаж
СБУ викрила агента РФ, який готував підрив адмінбудівлі в Ізмаїлі. Він виготовив СВП потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та планував дистанційний підрив.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зірвано спробу теракту в Ізмаїлі
"Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф підготувати теракт в Одеській області. За результатами дій на випередження у Білгород-Дністровському районі затримано російського агента, який планував підірвати адмінбудівлю однієї з держустанов в Ізмаїлі", - ідеться в повідомленні.
Як з’ясувало розслідування, фігурант мав закласти поблизу об’єкта саморобну бомбу потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та "підсилену" металевими шурупами і болтами.
Після закладки вибухівки російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її у годину пік, щоб спричинити максимальні жертви серед цивільного населення.
У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні України.
Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів і затримали їхнього поплічника, коли він завершував спорядження саморобного вибухового пристрою (СВП) у власній квартирі.
ФСБ завербувала наркозалежного
За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований російськими спецслужбістами місцевий наркозалежний. До їхньої уваги він потрапив у липні цього року, коли шукав заробітки у чатах Телеграм-каналів.
Погодившись на обіцянку "легких" коштів з рф, чоловік приступив до підготовки теракту. Для цього він отримав від куратора з країни-агресора покрокову інструкцію з виготовлення СВП і придбав відповідні компоненти.
Для дистанційного підриву фігурант спорядив саморобну бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для рашистів.
Загрожує 12 років позбавлення волі
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.
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