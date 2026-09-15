СБУ запобігла теракту на Київщині: жінка мала підірвати авто біля житлового будинку. ВIДЕО

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України запобігли спробі російських спецслужб здійснити теракт у Київській області. Місцеву безробітну завербували дистанційно та доручили їй підірвати автомобіль у передмісті столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як встановило розслідування, російський спецслужбіст спочатку зателефонував жінці та представився співробітником українських правоохоронних органів.

Він запропонував їй допомогу з придбанням ліків, які вона раніше замовляла через профільні сайти. Після цього жінка отримала завдання забрати зі схрону пакунок і чекати подальших інструкцій.

За даними СБУ, у пакунку знаходився саморобний вибуховий пристрій.

Жінка мала закласти вибухівку під автомобіль

Після отримання пакунка куратор із Росії доручив жінці перевірити працездатність комплектуючих для вибухового пристрою.

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Згодом він направив її до житлового кварталу в передмісті Києва та наказав залишити замаскований СВП під колесом автомобіля, припаркованого неподалік місцевого супермаркету.

СБУ заявляє, що теракт вдалося попередити на етапі підготовки.

СБУ встановлює причетних до злочину

Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до співпраці з російськими спецслужбами, та притягнення їх до відповідальності.

У Службі безпеки закликали громадян бути пильними та наголосили, що СБУ діє виключно в межах українського законодавства і не ставить подібних завдань.

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