СБУ предотвратила теракт в Киевской области: женщина должна была подорвать автомобиль возле жилого дома
Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины предотвратили попытку российских спецслужб совершить теракт в Киевской области. Местную безработную завербовали дистанционно и поручили ей подорвать автомобиль в пригороде столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как установило расследование, сотрудник российской спецслужбы сначала позвонил женщине и представился сотрудником украинских правоохранительных органов.
Он предложил ей помощь с приобретением лекарств, которые она ранее заказывала через профильные сайты. После этого женщине было поручено забрать из тайника пакет и ждать дальнейших инструкций.
По данным СБУ, в посылке находилось самодельное взрывное устройство.
Женщина должна была заложить взрывчатку под автомобиль
После получения посылки куратор из России поручил женщине проверить работоспособность компонентов взрывного устройства.
Впоследствии он направил ее в жилой квартал в пригороде Киева и приказал оставить замаскированное самодельное взрывное устройство под колесом автомобиля, припаркованного неподалеку от местного супермаркета.
СБУ заявляет, что теракт удалось предотвратить на этапе подготовки.
СБУ устанавливает причастных к преступлению
В настоящее время ведется расследование с целью установления всех лиц, причастных к сотрудничеству с российскими спецслужбами, и привлечения их к ответственности.
В Службе безопасности призвали граждан быть бдительными и подчеркнули, что СБУ действует исключительно в рамках украинского законодательства и не ставит подобных задач.
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