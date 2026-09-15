СБУ предотвратила теракт в Киевской области: женщина должна была подорвать автомобиль возле жилого дома

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины предотвратили попытку российских спецслужб совершить теракт в Киевской области. Местную безработную завербовали дистанционно и поручили ей подорвать автомобиль в пригороде столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как установило расследование, сотрудник российской спецслужбы сначала позвонил женщине и представился сотрудником украинских правоохранительных органов.

Он предложил ей помощь с приобретением лекарств, которые она ранее заказывала через профильные сайты. После этого женщине было поручено забрать из тайника пакет и ждать дальнейших инструкций.

По данным СБУ, в посылке находилось самодельное взрывное устройство.

Женщина должна была заложить взрывчатку под автомобиль

После получения посылки куратор из России поручил женщине проверить работоспособность компонентов взрывного устройства.

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Впоследствии он направил ее в жилой квартал в пригороде Киева и приказал оставить замаскированное самодельное взрывное устройство под колесом автомобиля, припаркованного неподалеку от местного супермаркета.

СБУ заявляет, что теракт удалось предотвратить на этапе подготовки.

СБУ устанавливает причастных к преступлению

В настоящее время ведется расследование с целью установления всех лиц, причастных к сотрудничеству с российскими спецслужбами, и привлечения их к ответственности.

В Службе безопасности призвали граждан быть бдительными и подчеркнули, что СБУ действует исключительно в рамках украинского законодательства и не ставит подобных задач.

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