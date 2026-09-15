Готували теракти, підпали та замах: серед підозрюваних ексзаступник голови ДСНС, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Викрито групу, що готувала теракти, підпали та замахи на людей в Україні. Серед підозрюваних колишній заступник голови ДСНС.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Підозрювані

Серед підозрюваних - ексзаступник голови ДСНС та його спільники, які готували замах на життя громадського активіста.

Також задокументовано злочини очільника Чернігівської обласної організації відомої політсили, який, переховуючись за межами України, організовував та фінансував теракти і підпали на заході та півночі України.

Деталі

"Встановлено, що учасники злочинної групи мали організувати підрив будівельного крана біля житлового комплексу у Чернігові.

За задумом організаторів, після вибуху вантажопідіймач мав впасти на розташований поруч багатоквартирний будинок та цивільні авто і тим самим спричинити численні жертви серед місцевих жителів.

Для реалізації злочину фігуранти підшукували виконавців, використовуючи особисті зв’язки у кримінальному середовищі. Насамперед цим займався ще один лідер угруповання, який діяв під виглядом керівника регіонального осередку відомої громадської організації", - йдеться в повідомленні.

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У Службі безпеки заявили, що на цьому етапі кожен їхній крок документувався.











"За результатами дій на випередження було проведено оперативну комбінацію, за допомогою якої вдалося "інтегрувати" підконтрольних осіб до складу злочинної групи та імітувати вибух.

У такий спосіб співробітники СБУ запобігли ще одному теракту – підриву ТЦК на Прикарпатті, коли "виконавці" згідно з отриманими від організаторів інструкціями виготовили саморобну бомбу на основі пластиду та електродетонаторів, щоб потім закинути її у вікно адмінбудівлі.

За сприяння керівництва ТЦК та СП Івано-Франківської області співробітникам СБУ вдалося імітувати вибух на території адмінбудівлі", - розповіли в СБУ.

Після цього експосадовець ДСНС замовив підрив приватних будинків голови та ще двох суддів Чернігівського апеляційного суду, які у 2024 році засудили його до 7 років тюрми за викрадення авто.

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Також колишній топчиновник замовив замах на місцевого активіста. Ним виявився блогер з Чернігівщини, якому фігурант доручив прострелити кінцівки з вогнепальної зброї та облити сірчаною кислотою.

Злочинам вдалося запобігти, а організаторам наразі повідомили про підозру відповідно до вчиненого:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 (закінчений замах на вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 378 (готування до умисного знищення або пошкодження майна судді, вчинене шляхом підпалу чи вибуху);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Крім цього, заочно повідомлено про підозру "спонсору" угруповання – очільнику Чернігівського осередку політсили та його спільнику, які перебувають за кордоном. Обох фігурантів планується оголосити у міжнародний розшук.

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