Викрито масштабну схему виготовлення підробок ліків для схуднення: заробітки на мільйони доларів та 27 затриманих, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України та прокуратури ліквідували масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованого лікарського препарату для схуднення, який продавали фактично по всій території нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Контрабанда сировини та підпільна лабораторія на Київщині

За результатами комплексних заходів викрито діяльність злочинної організації, до складу якої входило понад 70 осіб.





















Відповідно до попередніх даних, завдяки схемі зловмисники заробили мільйони доларів США, які витрачали на люксові бренди, автомобілі та нерухомість.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти створили канал контрабанди в Україну активного фармацевтичного інгредієнта, який використовується у всесвітньо відомому лікарському препараті для схуднення.

"У подальшому, із цієї сировини сумнівної якості, учасники схеми виготовляли підроблені медзасоби для схуднення та контролю цукру. Вони налагодили процес виробництва та зберігання в антисанітарних умовах у межах спеціально облаштованої підпільної лабораторії на Київщині", - пояснили в СБУ.

Готову продукцію організатори схеми передавали спільникам, які продавали її по всій території України.

Встановлено, що для просування та продажу нелегально виготовлених препаратів зловмисники використовували спеціально створені онлайн-платформи, а також мережу контактів із медичними центрами та косметологічними салонами, через які вводили в оману населення, надаючи підробленні сертифікати якості на продукцію.

Затримання та підозри