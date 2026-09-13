Раскрыта масштабная схема изготовления поддельных лекарств для похудения: доходы в миллионы долларов и 27 задержанных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры пресекли крупную схему производства и сбыта поддельного лекарственного препарата для похудения, который продавался практически на всей территории нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Контрабанда сырья и подпольная лаборатория в Киевской области

По результатам комплексных мероприятий раскрыта деятельность преступной организации, в состав которой входило более 70 человек.





















Согласно предварительным данным, благодаря этой схеме злоумышленники заработали миллионы долларов США, которые тратили на люксовые бренды, автомобили и недвижимость.

Как выяснило расследование, фигуранты создали канал контрабанды в Украину активного фармацевтического ингредиента, который используется во всемирно известном лекарственном препарате для похудения.

"В дальнейшем из этого сырья сомнительного качества участники схемы изготавливали поддельные лекарственные средства для похудения и контроля уровня сахара. Они наладили процесс производства и хранения в антисанитарных условиях в специально оборудованной подпольной лаборатории в Киевской области", — пояснили в СБУ.

Готовую продукцию организаторы схемы передавали сообщникам, которые продавали её по всей территории Украины.

Установлено, что для продвижения и продажи нелегально изготовленных препаратов злоумышленники использовали специально созданные онлайн-платформы, а также сеть контактов с медицинскими центрами и косметологическими салонами, через которые вводили в заблуждение население, предоставляя поддельные сертификаты качества на продукцию.

Задержания и подозрения