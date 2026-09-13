Раскрыта масштабная схема изготовления поддельных лекарств для похудения: доходы в миллионы долларов и 27 задержанных, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры пресекли крупную схему производства и сбыта поддельного лекарственного препарата для похудения, который продавался практически на всей территории нашей страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Контрабанда сырья и подпольная лаборатория в Киевской области
По результатам комплексных мероприятий раскрыта деятельность преступной организации, в состав которой входило более 70 человек.
Согласно предварительным данным, благодаря этой схеме злоумышленники заработали миллионы долларов США, которые тратили на люксовые бренды, автомобили и недвижимость.
Как выяснило расследование, фигуранты создали канал контрабанды в Украину активного фармацевтического ингредиента, который используется во всемирно известном лекарственном препарате для похудения.
"В дальнейшем из этого сырья сомнительного качества участники схемы изготавливали поддельные лекарственные средства для похудения и контроля уровня сахара. Они наладили процесс производства и хранения в антисанитарных условиях в специально оборудованной подпольной лаборатории в Киевской области", — пояснили в СБУ.
Готовую продукцию организаторы схемы передавали сообщникам, которые продавали её по всей территории Украины.
Установлено, что для продвижения и продажи нелегально изготовленных препаратов злоумышленники использовали специально созданные онлайн-платформы, а также сеть контактов с медицинскими центрами и косметологическими салонами, через которые вводили в заблуждение население, предоставляя поддельные сертификаты качества на продукцию.
Задержания и подозрения
- В ходе более 250 обысков были обнаружены доказательства незаконной деятельности и задержаны 27 участников схемы.
- Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что лекарственный препарат является поддельным.
- В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств, совершенные организованной группой).
- Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.
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