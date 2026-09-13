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Раскрыта масштабная схема изготовления поддельных лекарств для похудения: доходы в миллионы долларов и 27 задержанных, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры пресекли крупную схему производства и сбыта поддельного лекарственного препарата для похудения, который продавался практически на всей территории нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Контрабанда сырья и подпольная лаборатория в Киевской области

По результатам комплексных мероприятий раскрыта деятельность преступной организации, в состав которой входило более 70 человек.

производили поддельные лекарства для похудения
производили поддельные лекарства для похудения
производили поддельные лекарства для похудения
производили поддельные лекарства для похудения
производили поддельные лекарства для похудения
производили поддельные лекарства для похудения
производили поддельные лекарства для похудения
производили поддельные лекарства для похудения
производили поддельные лекарства для похудения
производили поддельные лекарства для похудения

Согласно предварительным данным, благодаря этой схеме злоумышленники заработали миллионы долларов США, которые тратили на люксовые бренды, автомобили и недвижимость.

Как выяснило расследование, фигуранты создали канал контрабанды в Украину активного фармацевтического ингредиента, который используется во всемирно известном лекарственном препарате для похудения.

"В дальнейшем из этого сырья сомнительного качества участники схемы изготавливали поддельные лекарственные средства для похудения и контроля уровня сахара. Они наладили процесс производства и хранения в антисанитарных условиях в специально оборудованной подпольной лаборатории в Киевской области", — пояснили в СБУ.

Готовую продукцию организаторы схемы передавали сообщникам, которые продавали её по всей территории Украины.

Установлено, что для продвижения и продажи нелегально изготовленных препаратов злоумышленники использовали специально созданные онлайн-платформы, а также сеть контактов с медицинскими центрами и косметологическими салонами, через которые вводили в заблуждение население, предоставляя поддельные сертификаты качества на продукцию.

Задержания и подозрения

  • В ходе более 250 обысков были обнаружены доказательства незаконной деятельности и задержаны 27 участников схемы.
  • Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что лекарственный препарат является поддельным.
  • В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств, совершенные организованной группой).
  • Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Автор: 

СБУ (21480) фальсификат (378)
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Топ комментарии
+7
Я з вас худєю
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13.09.2026 11:30 Ответить
+5
Зважений та щасливий!!!

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13.09.2026 11:37 Ответить
+4
27 затриманих і 27 млрд баксів стирених зелею і запрошених компенсувати ЕС. ЕС теж худне.
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13.09.2026 11:40 Ответить

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