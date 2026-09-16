СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт в Измаиле: изготовил 10-килограммовую бомбу. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила агента РФ, который готовил взрыв административного здания в Измаиле. Он изготовил взрывное устройство мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте и планировал дистанционный взрыв.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Сорвана попытка теракта в Измаиле

"Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку РФ подготовить теракт в Одесской области. По результатам упреждающих действий в Белгород-Днестровском районе задержан российский агент, который планировал взорвать административное здание одного из госучреждений в Измаиле", — говорится в сообщении.



Как выяснилось в ходе расследования, фигурант должен был заложить вблизи объекта самодельную бомбу мощностью 10 кг в тротиловом эквиваленте, "усиленную" металлическими шурупами и болтами.



После закладки взрывчатки российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать ее в час пик, чтобы причинить максимальный ущерб среди гражданского населения.



Таким образом враг надеялся дестабилизировать общественно-политическую обстановку в южном регионе Украины.



Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли замысел рашистов и задержали их пособника, когда он заканчивал сборку самодельного взрывного устройства (СВУ) в своей квартире.

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ФСБ завербовала наркозависимого

Согласно материалам дела, подготовкой теракта занимался завербованный российскими спецслужбами местный наркозависимый. Он попал в их поле зрения в июле этого года, когда искал подработку в чатах Telegram-каналов.



Согласившись на обещание "легких" денег из РФ, мужчина приступил к подготовке теракта. Для этого он получил от куратора из страны-агрессора пошаговую инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и приобрел соответствующие компоненты.

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Для дистанционного взрыва фигурант оснастил самодельную бомбу мобильным телефоном с удаленным доступом для рашистов.











Угрожает 12 лет лишения свободы

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту).



Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Одесской области при координации Департамента контрразведки СБУ и процессуальном руководстве областной прокуратуры.

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