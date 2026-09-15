Готовили теракты, поджоги и покушение: среди подозреваемых - экс-заместитель главы ГСЧС, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Раскрыта группа, готовившая теракты, поджоги и покушения на людей в Украине. Среди подозреваемых — бывший заместитель главы ГСЧС.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подозреваемые
Среди подозреваемых - экс-заместитель главы ГСЧС и его сообщники, которые готовили покушение на жизнь общественного активиста.
Также задокументированы преступления главы Черниговской областной организации известной политической силы, который, скрываясь за пределами Украины, организовывал и финансировал теракты и поджоги на западе и севере Украины.
Подробности
"Установлено, что участники преступной группы должны были организовать подрыв строительного крана возле жилого комплекса в Чернигове.
По замыслу организаторов, после взрыва кран должен был упасть на расположенный рядом многоквартирный дом и гражданские автомобили и тем самым привести к многочисленным жертвам среди местных жителей.
Для совершения преступления фигуранты подбирали исполнителей, используя личные связи в криминальной среде. В первую очередь этим занимался еще один лидер группировки, действовавший под видом руководителя регионального отделения известной общественной организации", - говорится в сообщении.
В Службе безопасности заявили, что на этом этапе каждый их шаг документировался.
"По результатам упреждающих действий была проведена оперативная комбинация, с помощью которой удалось "интегрировать" подконтрольных лиц в состав преступной группы и имитировать взрыв.
Таким образом сотрудники СБУ предотвратили еще один теракт – взрыв ТЦК на Прикарпатье, когда "исполнители" в соответствии с полученными от организаторов инструкциями изготовили самодельную бомбу на основе пластида и электродетонаторов, чтобы затем бросить ее в окно административного здания.
При содействии руководства ТЦК и СП Ивано-Франковской области сотрудникам СБУ удалось имитировать взрыв на территории административного здания", — рассказали в СБУ.
После этого бывший сотрудник ГСЧС заказал взрыв частных домов председателя и еще двух судей Черниговского апелляционного суда, которые в 2024 году приговорили его к 7 годам тюрьмы за угон автомобиля.
Кроме того, бывший высокопоставленный чиновник заказал покушение на местного активиста. Им оказался блогер из Черниговской области, которому фигурант поручил прострелить конечности из огнестрельного оружия и облить серной кислотой.
Преступления удалось предотвратить, а организаторам в настоящее время сообщено о подозрении в соответствии с совершенным:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на совершение террористического акта);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 (завершенное покушение на совершение умышленного тяжкого телесного повреждения);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 378 (подготовка к умышленному уничтожению или повреждению имущества судьи, совершенная путем поджога или взрыва);
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
Кроме того, заочно сообщено о подозрении "спонсору" группировки – главе Черниговского отделения политической силы и его сообщнику, которые находятся за границей. Обоих фигурантов планируется объявить в международный розыск.
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