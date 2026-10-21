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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Жители "дома образцового порядка" в оккупированном Донецке о коммунальных услугах: "Воды нет год. Между соседями за воду идет гражданская война"

Во временно оккупированном Донецке жители многоквартирных домов жалуются на длительное отсутствие водоснабжения. По их словам, воды нет уже около года, а борьба за доступ к ней приводит к все более острым конфликтам между соседями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители рассказывают, что ситуация с водоснабжением стала настолько напряженной, что соседские споры перерастают в серьезные конфликты.

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"Воды нет уже год. Между соседями происходит уже гражданская война. Помогите, а то скоро соседи будут друг друга хоронить", — жалуются жители Донецка.

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Автор: 

Донецьк (6322) Донецкая область (13395) коммунальные услуги (361) водоснабжение (809) Донецкий район (104)
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Топ комментарии
+7
Дохніть колаборанти!
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21.10.2026 15:18 Ответить
+3
А нащо "ваші мальчікі" стріляли по водоводу?
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21.10.2026 15:21 Ответить
+2
Українці 8 років домбили Бомбас,вони винні.Не ***** з Пенісом Душиліним,не ті що кричали:"путін прийди!"
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21.10.2026 15:26 Ответить

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