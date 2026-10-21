Жители "дома образцового порядка" в оккупированном Донецке о коммунальных услугах: "Воды нет год. Между соседями за воду идет гражданская война"

Во временно оккупированном Донецке жители многоквартирных домов жалуются на длительное отсутствие водоснабжения. По их словам, воды нет уже около года, а борьба за доступ к ней приводит к все более острым конфликтам между соседями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, жители рассказывают, что ситуация с водоснабжением стала настолько напряженной, что соседские споры перерастают в серьезные конфликты.

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"Воды нет уже год. Между соседями происходит уже гражданская война. Помогите, а то скоро соседи будут друг друга хоронить", — жалуются жители Донецка.

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