Жители "дома образцового порядка" в оккупированном Донецке о коммунальных услугах: "Воды нет год. Между соседями за воду идет гражданская война"
Во временно оккупированном Донецке жители многоквартирных домов жалуются на длительное отсутствие водоснабжения. По их словам, воды нет уже около года, а борьба за доступ к ней приводит к все более острым конфликтам между соседями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, жители рассказывают, что ситуация с водоснабжением стала настолько напряженной, что соседские споры перерастают в серьезные конфликты.
"Воды нет уже год. Между соседями происходит уже гражданская война. Помогите, а то скоро соседи будут друг друга хоронить", — жалуются жители Донецка.
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+7 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий21.10.2026 15:18 Ответить Ссылка
+3 Марта Шепель #549182
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+2 Виктор Шевченко
показать весь комментарий21.10.2026 15:26 Ответить Ссылка
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