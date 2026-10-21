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Новини Окуповані території
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Мешканці "дома образцового порядка" в окупованому Донецьку про комунальні послуги: "Воды нет год. Между соседями за воду гражданская война идет". ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку мешканці багатоквартирних будинків скаржаться на тривалу відсутність водопостачання. За їхніми словами, води немає вже близько року, а боротьба за доступ до неї призводить до дедалі гостріших конфліктів між сусідами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці розповідають, що ситуація з водопостачанням стала настільки напруженою, що сусідські суперечки переростають у серйозні конфлікти.

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"Воды нет уже год. Между соседями происходит уже гражданская война. Помогите, а то скоро соседи будут друг друга хоронить", — скаржаться жителі Донецька.

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Автор: 

Донецьк (892) Донецька область (12034) комунальні послуги (325) водопостачання (760) Донецький район (105)
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Топ коментарі
+9
Дохніть колаборанти!
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21.10.2026 15:18 Відповісти
+4
А нащо "ваші мальчікі" стріляли по водоводу?
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21.10.2026 15:21 Відповісти
+4
Українці 8 років домбили Бомбас,вони винні.Не ***** з Пенісом Душиліним,не ті що кричали:"путін прийди!"
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21.10.2026 15:26 Відповісти

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