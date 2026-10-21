Мешканці "дома образцового порядка" в окупованому Донецьку про комунальні послуги: "Воды нет год. Между соседями за воду гражданская война идет". ВIДЕО

У тимчасово окупованому Донецьку мешканці багатоквартирних будинків скаржаться на тривалу відсутність водопостачання. За їхніми словами, води немає вже близько року, а боротьба за доступ до неї призводить до дедалі гостріших конфліктів між сусідами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці розповідають, що ситуація з водопостачанням стала настільки напруженою, що сусідські суперечки переростають у серйозні конфлікти.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Воды нет уже год. Между соседями происходит уже гражданская война. Помогите, а то скоро соседи будут друг друга хоронить", — скаржаться жителі Донецька.

Дивіться: Щонайменше 20 офіцерів РФ ліквідовані унаслідок удару ЗСУ по Донецьку в кінці серпня, - ЗМІ. ФОТО

Читайте: У Росії десятки міст залишаються без опалення через зношеність мереж. При цьому тарифи зросли рекордно з 2009 року