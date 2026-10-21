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Мешканці "дома образцового порядка" в окупованому Донецьку про комунальні послуги: "Воды нет год. Между соседями за воду гражданская война идет". ВIДЕО
У тимчасово окупованому Донецьку мешканці багатоквартирних будинків скаржаться на тривалу відсутність водопостачання. За їхніми словами, води немає вже близько року, а боротьба за доступ до неї призводить до дедалі гостріших конфліктів між сусідами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці розповідають, що ситуація з водопостачанням стала настільки напруженою, що сусідські суперечки переростають у серйозні конфлікти.
"Воды нет уже год. Между соседями происходит уже гражданская война. Помогите, а то скоро соседи будут друг друга хоронить", — скаржаться жителі Донецька.
Топ коментарі
+9 Oleg Zaporogec
показати весь коментар21.10.2026 15:18 Відповісти Посилання
+4 Марта Шепель #549182
показати весь коментар21.10.2026 15:21 Відповісти Посилання
+4 Виктор Шевченко
показати весь коментар21.10.2026 15:26 Відповісти Посилання
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