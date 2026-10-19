У росіян дуже активний фокус на водозабезпеченні Києва, варто готуватися, - Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що варто готуватися до набагато складніших побутових обставин.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

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"Велика помилка тих, хто каже: "Ай, якось воно мине...", "Ай, так минулого разу казали...". Це – некоректно і неправильно, бо тактика російського терору суттєво змінилася і цього року вона може бути ще гірша", - наголосив глава уряду.

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Корецький заявив, що росіяни нездатні показати результати на полі бою і, відповідно, всю свою агресію, усю ненависть та бажання нас знищити відправляють своїми ракетами і дронами по інфраструктурі, по елементах життєзабезпечення.

"Відтак треба готуватися до набагато складніших побутових обставин. Світло і тепло – ми вже проходили, а от на водозабезпечення у Києві зараз у росіян дуже активний фокус", - пояснив прем'єр.

Водночас він зауважив, що уряд "не сидить, думає та готується".

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"Зокрема, готуємо резервне живлення, резервні насосні станції, різні альтернативні види постачання. Хоча все це, звісно, не зможе повною мірою забезпечити побутовий комфорт, який ми мали без атак, без руйнувань.

Загалом це питання – дуже комплексне, бо у нас є багато домогосподарств, які не залежать від централізованої системи постачання, а є і ті, у кого світло, вода і тепло напряму залежать від нього. Тому одного критерію, за яким можна лагодити щось чи передбачати можливі варіанти балансу, немає.

Водночас ми робимо все, аби найгірші сценарії, до яких хоче призвести Росія, були мінімізовані і максимально швидко ліквідовані", - додав Корецький.

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