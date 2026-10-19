У россиян очень активный акцент на водоснабжении Киева, стоит готовиться, - Корецкий
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что следует готовиться к гораздо более сложным бытовым условиям.
Об этом он рассказал в интервью BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Большая ошибка тех, кто говорит: "Ай, как-нибудь это пройдет...", "Ай, так в прошлый раз и говорили...". Это некорректно и неправильно, потому что тактика российского террора существенно изменилась и в этом году она может быть еще хуже", — подчеркнул глава правительства.
Корецкий заявил, что россияне неспособны показать результаты на поле боя и, соответственно, всю свою агрессию, всю ненависть и желание уничтожить нас направляют своими ракетами и дронами по инфраструктуре, по объектам жизнеобеспечения.
"Поэтому нужно готовиться к гораздо более сложным бытовым условиям. Свет и тепло — мы уже проходили, а вот на водоснабжение в Киеве сейчас у россиян очень активный фокус", — пояснил премьер.
В то же время он отметил, что правительство "не сидит сложа руки, а думает и готовится".
"В частности, готовим резервное энергоснабжение, резервные насосные станции, различные альтернативные виды снабжения. Хотя все это, конечно, не сможет в полной мере обеспечить тот бытовой комфорт, который у нас был до атак и разрушений.
В целом этот вопрос — очень комплексный, потому что у нас есть много домохозяйств, которые не зависят от централизованной системы снабжения, а есть и те, у кого свет, вода и тепло напрямую зависят от нее. Поэтому единого критерия, по которому можно что-то исправлять или предусматривать возможные варианты баланса, нет.
В то же время мы делаем все, чтобы самые худшие сценарии, к которым стремится Россия, были сведены к минимуму и максимально быстро устранены", — добавил Корецкий.
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