Кровати без матрасов, старые покрывала и антисанитария: Лубинец сообщил о нарушениях в Белгород-Днестровском ТЦК. ФОТОрепортаж
Представители омбудсмена выявили нарушения в ходе мониторингового визита в Белгород-Днестровский районный ТЦК и СП в Одесской области.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Люди, которые еще вчера ходили на работу в комфортный офис или прыгали на батутах со своими детьми на игровой площадке, выбирали привычную жизнь, а затем встали на защиту Украины, сегодня вынуждены жить в подвалах на бетонном полу, укрываться старыми простынями и спать на старых кроватях, на части из которых вообще нет матрасов", — отметил омбудсмен.
Кроме того, по его словам, отверстия в стенах возле вентиляционных конструкций заткнуты обычными подушками. А о санитарном состоянии туалетов и говорить нечего — оно, мягко говоря, тоже неудовлетворительное.
"Впрочем, больше всего в память врезались металлические решетки на дверях помещений, где находятся мобилизованные. Вряд ли они там для антуража или создания условного стиля лофт. Речь идет не о дизайнерском ремонте, а об ограничении свободы мобилизованных. На это нельзя закрывать глаза — увиденное требует тщательной проверки", — подчеркнул он.
Общая ситуация
- Не намного лучше ситуация и в казармах роты охраны: теснота в комнатах, двухъярусные кровати, а вместо тумбочек — картонные коробки.
- Также на территории ТЦК и СП обнаружили алкоголь в пластиковых емкостях.
- Каски и бронежилеты, которые должны защищать жизнь военнослужащих, лежат в открытом гараже без дверей, среди старой мебели и прочего хлама. А это снаряжение, от которого напрямую зависит безопасность людей.
"На мой взгляд, этих нарушений уже слишком много для одного ТЦК", — подчеркнул Лубинец.
Есть вопросы к руководству ТЦК
"К руководству Белгород-Днестровского РТЦК и СП есть серьезные вопросы: что сделано для устранения этих проблем и кто будет отвечать за нарушения? Мне очень неприятно, что я вынужден объяснять элементарные вещи взрослым людям, но мобилизованные — это не люди второго сорта. То, что человек подлежит мобилизации или уже проходит соответствующие процедуры, не лишает его права на достойное отношение", — отметил омбудсмен.
Лубинец добавил, что по результатам мониторингового визита готовит акты реагирования, чтобы добиться устранения нарушений и проверки действий ответственных должностных лиц.
"Защита прав человека не заканчивается на пороге перед входом в ТЦК и СП. И ни одно учреждение не может быть исключением из этого правила", — подчеркнул он.
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